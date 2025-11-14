Language
    PM Kisan Yojana: 2 नहीं, खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपये; 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट आया? चेक करें स्टेटस

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। कुछ किसानों को इस बार 2 हजार की जगह 4 हजार रुपये मिलेंगे। उम्मीद है कि 21वीं किस्त नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 की शुरुआत तक आ सकती है। किसान पीएम किसान वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: करोड़ों किसान भाई लंबे समय से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी इंतजार के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर किस्त के पैसों को लेकर है। दरअसल, किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में साल में तीन किस्त भेजती है और हर किस्त में 2-2 हजार रुपये भेजे जाते हैं। लेकिन अब कुछ किसानों के खाते में 4 हजार रुपये आएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है।

    हाल के महीनों में, सरकार ने फर्जी प्रविष्टियों और अयोग्य लाभार्थियों को खत्म करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। राज्यों को अगली किस्त जारी करने से पहले आधार-आधारित ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन पूरा करने के लिए कहा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Kisan Yojana 21 installment: कब आएगी 21वीं किस्त?

    इस साल, 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी। इस पैटर्न को देखते हुए, कई लोगों को उम्मीद थी कि 21वीं किस्त (PM Kisan 21 installment)  दिवाली से पहले आ जाएगी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि, सरकार 14 नवंबर के बाद पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती के बाद पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी।

    हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि सत्यापन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 21वीं किस्त नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 की शुरुआत तक आ सकती है।

    PM Kisan Yojana: इन किसानों के खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपये?

    इस साल अगस्त में लगभग 10 करोड़ किसान पीएम-किसान योजना के लाभार्थी थे। हालांकि, सरकार ने केवाईसी विसंगतियों या पात्रता मानदंडों के उल्लंघन के कारण लाखों किसानों की किस्त रोक दी थी। जिन किसानों को अधूरी केवाईसी जैसी तकनीकी वजहों से 20वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें अगली किस्त के साथ बकाया 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि कई ऐसे किसान होंगे जिन्हें पीएम-किसान लाभ के रूप में उनके बैंक खातों में 4,000 रुपये (20वीं और 21वीं किस्त) मिलेंगे।

    यानी ऐसे किसान जिनके खाते में 20वीं किस्त का पैसा कुछ तकनीकी कारणों से रुक गया था अब उन्हें 21वीं किस्त के साथ 20वीं किस्त का भी पैसा दिया जाएगा। यानी 2 हजार की जगह 4 हजार रुपये खाते में आएंगे। लेकिन उन्हीं किसानों के खाते में चार हजार रुपये आएंगे जिनकी 20वीं किस्त कुछ गलतियों की वजह से रुक गई थी।

    PM kisan Yojana 21st Installment: कैसे चेक करें स्टेटस

    चरण 1: आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट पर जाएँ।
    चरण 2: लाभार्थी स्थिति पृष्ठ पर जाएं।
    चरण 3: "लाभार्थी स्थिति" पर क्लिक करें।
    चरण 4: अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें।
    चरण 5: "डेटा प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
    चरण 6: लाभार्थी स्थिति देखें।
    चरण 7: भुगतान स्थिति देखें।

