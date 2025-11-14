PM Kisan Yojana: 2 नहीं, खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपये; 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट आया? चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: करोड़ों किसान भाई लंबे समय से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी इंतजार के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर किस्त के पैसों को लेकर है। दरअसल, किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में साल में तीन किस्त भेजती है और हर किस्त में 2-2 हजार रुपये भेजे जाते हैं। लेकिन अब कुछ किसानों के खाते में 4 हजार रुपये आएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है।



हाल के महीनों में, सरकार ने फर्जी प्रविष्टियों और अयोग्य लाभार्थियों को खत्म करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। राज्यों को अगली किस्त जारी करने से पहले आधार-आधारित ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन पूरा करने के लिए कहा गया है।

PM Kisan Yojana 21 installment: कब आएगी 21वीं किस्त? इस साल, 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी। इस पैटर्न को देखते हुए, कई लोगों को उम्मीद थी कि 21वीं किस्त (PM Kisan 21 installment) दिवाली से पहले आ जाएगी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि, सरकार 14 नवंबर के बाद पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती के बाद पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जाएगी।

यानी ऐसे किसान जिनके खाते में 20वीं किस्त का पैसा कुछ तकनीकी कारणों से रुक गया था अब उन्हें 21वीं किस्त के साथ 20वीं किस्त का भी पैसा दिया जाएगा। यानी 2 हजार की जगह 4 हजार रुपये खाते में आएंगे। लेकिन उन्हीं किसानों के खाते में चार हजार रुपये आएंगे जिनकी 20वीं किस्त कुछ गलतियों की वजह से रुक गई थी।