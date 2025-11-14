Bihar Poorest Cities: ये हैं बिहार के 5 सबसे गरीब शहर, शिवहर-अररिया सबसे नीचे; लेकिन बाकी के 3 कौन

नई दिल्ली। Bihar Poorest Cities: बिहार, भारत का एक अहम राज्य है। आज इस राज्य की आर्थिक स्थिति भले ही चाहे जो कुछ हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस राज्य का अलग ही गौरव रहा है। बिना बिहार के शहरों का नाम लिए इतिहास का जिक्र ही नहीं सकता है। लेकिन आज बिहार की अलग पहचान है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। सभी की अपनी एक अलग कहानी है। और सभी 38 जिले मिलकर बिहार की कहानी को पूरी करते हैं। लेकिन इस कहानी में कौन से जिले कितने अमीर और कितने गरीब है। ये सब भी जानना जरूरी है। आज हम आपको बिहार के 5 सबसे गरीब जिलों के बारे में बताएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार के 5 सबसे गरीब जिले? इस लेख में हम आपको जिले की जीडीडीपी यानी Gross District Domestic Product के हिसाब से बिहार के 5 सबसे गरीब जिले के बारे में बताएंगे और साथ ही प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) के हिसाब से भी बिहार के 5 गरीब जिलों के बारे में बतांएगे। सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) किसी जिले की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समयावधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का जिला-स्तरीय समतुल्य है और इसका उपयोग उस विशिष्ट जिले के भीतर आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है।

बिहार की जिले की जीडीपी के हिसाब से बिहार के 5 सबसे गरीब जिले निम्नवत हैं- कटिहार (Katihar) अररिया (Araria) किशनगंज (Kishanganj) पूर्णिया (Purnea) मधेपुरा (Madhepura) कटिहार की GDDP 1922114 रुपये है। अररिया की जीडीडीपी 1481359 रुपये है। किशनगंज की जीडीडीपी 1022757 रुपये है। पूर्णिया की जीडीडीपी 1873508 रुयये है। और मधेपुरा जिले की GDDP 1175014 रुपये है।