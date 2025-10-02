दुनिया के सबसे बड़े अमीर एलन मस्क को लगा बड़ा झटका, 23 साल पुरानी स्पेसएक्स को 3 साल पुरानी इस कंपनी ने पछाड़ा

एलन मस्क को एक दिन पहले 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ पार करने के बाद बड़ा झटका लगा है। OpenAI जिसने ChatGPT बनाया का वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया है जबकि स्पेसएक्स का वैल्यूएशन 400 अरब डॉलर है। थ्राइव कैपिटल जैसे निवेशकों ने 6.6 अरब डॉलर के शेयर बेचे।

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति एलन मस्क को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले ही वह दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान बने, जिनकी नेटवर्थ 500 अरब डॉलर को पार कर गई। लेकिन एक दिन बाद ही 3 साल पुरानी कंपनी ने उन्हें जोर का झटका दिया है। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि ChatGPT को बनाने वाली OpenAI है। ओपनएआई की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार यह वैल्यूएशन इस लिए बढ़ी है क्योंकि वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों ने निवेशकों को लगभग 6.6 अरब डॉलर मूल्य के शेयर बेचे। इस समय स्पेसएक्स की वैल्यूएशन सिर्फ 400 अरब डॉलर ही है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, इस बिक्री में थ्राइव कैपिटल, सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प, ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, अबू धाबी के एमजीएक्स और टी रो प्राइस जैसे प्रमुख निवेशक शामिल थे। इस द्वितीयक शेयर बिक्री ने अमेरिकी कंपनी के मूल्यांकन को इस साल की शुरुआत में सॉफ्टबैंक के नेतृत्व वाले वित्तपोषण दौर के दौरान उसके पिछले 300 अरब डॉलर के स्तर से काफी ऊपर पहुंचा दिया। ओपन AI के लिए सौदा स्पेसएक्स के 400 अरब डॉलर की वैल्यूएशन से आगे ले जाता है।

बढ़ रहा है ChatGPT की पैरेंट कंपनी का रेवेन्यू OpenAI के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है। ओपनएआई ने 2025 के पहले छह महीनों में लगभग 4.3 अरब डॉलर कमाए, जो पिछले पूरे साल की कुल कमाई से लगभग 16% अधिक है। यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब तकनीकी कंपनियां अच्छे वेतन पैकेज के साथ टॉप AI प्रतिभाओं को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उदाहरण के लिए, Meta ने स्केल एआई में अरबों डॉलर का निवेश किया है।

वैल्यूएशन में हुई वृद्धि से उद्योगों और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को बदलने की क्षमता रखने वाली एआई फर्मों के लिए निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है। सैम ऑल्टमैन की ओपनएआई, एनवीडिया कॉर्प जैसी अन्य प्रमुख कंपनियों में शामिल हो गई है, जो डेटा केंद्रों और एआई सेवाओं के विस्तार के लिए दुनिया भर में प्रयास कर रही हैं।