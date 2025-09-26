Language
    बुजुर्गों के लिए वरदान है ये स्कीम, कौन कर सकता है अप्लाई और कैसे करें, यहां जानें सबकुछ

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:14 AM (IST)

    इस योजना (Old Age Pension Scheme) के तहत कई बुजुर्गों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस पेंशन को अलग-अलग राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। आज हम जानेंगे कि इस योजना में कौन अप्लाई कर सकता है या क्या योग्यता है। साथ ही आप इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

    वृद्ध पेंशन योजना जानिए योग्यता, लाभ और आवेदन की प्रक्रिया

     नई दिल्ली। आज देशभर में वृद्ध पेंशन योजना के बारे में हर कोई जानता है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस पेंशन को अलग-अलग राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस स्कीम में वही अप्लाई कर सकता है, जो स्कीम में दी गई योग्यता को पूरा करें।

    तो इसलिए सबसे पहले स्कीम से जुड़ी योग्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं।

    कौन कर सकता है अप्लाई?

    • सबसे पहले लाभार्थी की उम्र 60 साल होनी चाहिए।
    • इसके साथ ही वे कम से कम 5 साल से दिल्ली का नागरिक होना चाहिए।
    • लाभार्थी की मौजूदा इनकम (सभी सोर्स निवेश, किराया इत्यादि) 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
    • लाभार्थी के पास दिल्ली के बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए।
    • लाभार्थी को किसी भी तरह की पेंशन का लाभ न ले रहा हो।

    कितना मिलता है लाभ?

    • इस स्कीम के तहत सभी 60 से 69 उम्र वाले लाभार्थी को 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
    • अगर लाभार्थी एससी या एसटी है, तो 500 रुपये अतिरिक्त मिल जाते हैं।
    • ऐसे ही 70 साल से ज्यादा उम्र होने पर 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।

    कैसे करें अप्लाई?

    सबसे पहले आपको ओल्ड पेंशन स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको मांगी गई सभी डिटेल्स दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट भी दर्ज करने होंगे। इस तरह से आप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें तभी अप्लाई हो सकता है, जब एप्लीकेशन मांगे जाए। 

    कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए?

    • ऐज प्रूफ
    • रेजिडेंटल प्रूफ
    • बैंक अकाउंट नंबर (सिंगल अकाउंट)
    • अगर आप एससी या एसटी है, तो इसका प्रूफ चाहिए होगा।
    • एक पासपोर्ट साइज फोटो
    • पोर्टल पर दी गई इनकम सेल्फ डिक्लेरेशन भरकर सबमिट करना होगा।

