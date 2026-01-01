New Rules 1 January 2026: LPG से लेकर बैंकिंग और टैक्स तक नए साल में क्या-क्या होंगे बदलाव? आम आदमी पर होगा सीधा असर

हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में रिव्यू कर उसमें बदलाव करने या न करने का फैसला लेती है। गैस एजेंसी की कीमत घटने से आपका खर्च कम होता है। आइए जानते हैं कि आज गैस एजेंसी ने सिलेंडर की कीमत में कितना बदलाव किया है।

19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत

शहर पहले की कीमत अब कीमत कितनी हुई? दिल्ली ₹1580.5 ₹1691.5 कोलकाता ₹1684 ₹1795 मुंबई ₹1531.50 ₹1642.50 चेन्नई ₹1739.50 ₹1849.50

14 किलो वाले का दाम

शहर कीमत दिल्ली ₹853 कोलकाता ₹879 मुंबई ₹852.50 चेन्नई ₹868.50

