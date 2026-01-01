New Rules 1 January 2026: LPG से लेकर बैंकिंग और टैक्स तक नए साल में क्या-क्या होंगे बदलाव? आम आदमी पर होगा सीधा असर
नई दिल्ली। देशभर में हर महीने कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आज से होने वाले ये चेंज आप पर कई तरह से प्रभाव डालेंगे। इन बदलावों में सोशल मीडिया, एलपीजी प्राइस, बैंकिंग और टैक्स, पैन और आधार लिंक शामिल हैं।
आइए इन बदलावों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं।
New Rules 1 January 2026: क्या-क्या बदलेगा?
1. 8वां वेतन आयोग
साल 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है। 1 जनवरी 2026 यानी आज से देशभर में 8वां वेतन आयोग लागू हो गया। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से लेकर सैलरी को लेकर अहम फैसले ले सकती है।
आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी संभव?
अभी कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती अनुमान 20-35% तक बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं।
6वें वेतन आयोग में करीब 40% बढ़ोतरी हुई थी
7वें वेतन आयोग में 23-25% का असर पड़ा, फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा
8 वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है
कर्मचारियों और पेंशनर्स को FY 2026-27 में बढ़ी हुई रकम और एरियर मिलने की संभावना ज्यादा है।
2. CNG और PNG के दाम घटेंगे
यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में हुए चार्जिस के इस बदलाव का सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो-
सीएनजी की कीमतों में लगभग 1.25 से 2.50 प्रति किलो तक की कमी आ सकती है।
इसके अलावा पीएनजी के दामों में 0.90 से 1.80 प्रति एससीएम तक की राहत आ सकती है।
पीएनजी में अगर कीमत घटती है तो इसका फायदा रोजाना पीएनजी से गाड़ी चलाने वाले और रसोई गैस इस्तेमाल करने वालों को मिल सकता है।
3. बैंकों के ब्याज दर बदलेंगे
दिसंबर में हुई मौद्रिक समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है। इस कटौती का सीधा असर लोन के ब्याज दर पर पड़ेगा। ब्याज दर कम होने से आपको हर महीने भुगतान होने वाली ईएमआई में भी राहत मिलेगी।
रेपो रेट में कटौती होने के बाद ये बैंकों पर निर्भर करता है कि वे ब्याज दर कटौती करेगी या नहीं।
4. एलपीजी सिलेंडर की कीमत होगी कम
हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में रिव्यू कर उसमें बदलाव करने या न करने का फैसला लेती है। गैस एजेंसी की कीमत घटने से आपका खर्च कम होता है। आइए जानते हैं कि आज गैस एजेंसी ने सिलेंडर की कीमत में कितना बदलाव किया है।
19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत
|शहर
|पहले की कीमत
|अब कीमत कितनी हुई?
|दिल्ली
|₹1580.5
|₹1691.5
|कोलकाता
|₹1684
|₹1795
|मुंबई
|₹1531.50
|₹1642.50
|चेन्नई
|₹1739.50
|₹1849.50
14 किलो वाले का दाम
|शहर
|कीमत
|दिल्ली
|₹853
|कोलकाता
|₹879
|मुंबई
|₹852.50
|चेन्नई
|₹868.50
5. सोशल मीडिया में बदलाव
मीडिया रिपोर्ट मानें तो साल 2026 में छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये नियम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होंगे। ताकि वे किसी गलत तरह के कंटेंट को न देखें।
6. New Income Tax Bill लागू होना
साल 2025 में सरकार ने आम आदमी को टैक्स से जुड़ी कई राहते दी थी। सरकार ने पिछले साल वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स यानी जीएसटी में कटौती की है। इसके साथ ही न्यू इनकम टैक्स बिल भी पास हुआ। इस बिल के तहत टैक्स से जुड़े कई बदलाव किए जाएंगे, जो अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
पैन और आधार कार्ड लिंक हुआ अनिवार्य
अब पैन और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है। ये काम आप 31 दिसंबर 2025 तक फ्री में पूरा कर सकते थे। अब आपको ये लिंक करने के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप ये काम अभी तक पूरा नहीं किया है। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
1 जनवरी से इन्हें नहीं मिलेगा राशन
अगर किसी व्यक्ति ने 31 दिसंबर से पहले राशन कार्ड ई-केवाईसी पूरा नहीं किया तो उसे 1 जनवरी से राशन मिलना बंद हो सकता है। आप ये काम मोबाइल के जरिए पूरा कर सकते हैं।
