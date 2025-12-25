CNG PNG Price: 1 जनवरी से मिलेगा आम आदमी को बड़ा तोहफा, कितनी सस्ती हो जाएगी सीएनजी और पीएनजी?
नई दिल्ली। सीएनजी और पीएनजी (CNG and PNG Price) की बढ़ती कीमतों से अब आम आदमी को राहत मिलने जा रही है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार PNGRB (पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड) ने गैस ट्रांसपोर्टेशन के यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में बदलाव किया है।
ये बदलाव वन नेशनल वन ग्रिड वन टैरिफ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य है कि देशभर में अलग-अलग लग रहें ट्रांसपोर्ट चार्ज को कम किया जाए। चार्ज में बदलाव आने से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर भी असर पड़ेगा।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में हुए बदलाव से गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की हर साल लगभग 1 हजार करोड़ की बचत होगी।
कितनी कम होगी CNG और PNG कीमत?
यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में हुए चार्जिस के इस बदलाव का सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो-
- सीएनजी की कीमतों में लगभग 1.25 से 2.50 प्रति किलो तक की कमी आ सकती है।
- इसके अलावा पीएनजी के दामों में 0.90 से 1.80 प्रति एससीएम तक की राहत आ सकती है।
पीएनजी में अगर कीमत घटती है तो इसका फायदा रोजाना पीएनजी से गाड़ी चलाने वाले और रसोई गैस इस्तेमाल करने वालों को मिल सकता है।
अब जानते हैं कि यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है?
क्या हुआ बदलाव?
पहले नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन को तीन टैरिफ में बांटा था। इसमें दूरी बढ़ने के साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ जाता था। इस चार्ज का असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके बाद पीएनजीआरबी ने ये फैसला लिया कि टैरिफ को दो जोन में बांटा जाएगा। इसमें 300 मीटर और 300 मीटर से अधिक शामिल है।
ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। बदलाव के तहत अब-
- 300 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट चार्ज- 54 प्रति MMBTU
- 300 किलोमीटर से ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज- 102.86 प्रति MMBTU लगेगा।
हालांकि उपभोक्ताओं को किसी भी दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज 54 प्रति MMBTU ही देना होगा।
