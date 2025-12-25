Top Mutual Fund 2025: लगभग 200% का मुनाफा, इस साल किस म्यूचुअल फंड ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न?
Top Mutual Fund 2025: म्यूचुअल फंड में आज लोग खुलकर निवेश कर रहे हैं। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न कम य ...और पढ़ें
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज लोग जमकर निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि ये रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है।
आज हम ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे, जिसने एक साल में निवेशकों को लगभग 200 फीसदी का मुनाफा दिया है। इस फंड ने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं।
सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड?
इस साल DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FoF ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इस फंड ने 175.22 फीसदी रिटर्न दिया है। इसका AUM 1688.96 करोड़ रुपये का है।
एक्सपेंस रेश्यो- 1.64%
स्टैंडर्ड डेविएशन- 33.28%
शार्प रेश्यो- 3.43
एग्जिट लोड- 0
होल्डिंग
ब्लैकरॉक ग्लोबल फंड्स- वर्ल्ड गोल्ड फंड (क्लास 12 USD शेयर्स)
वेननेक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ
TREPS
अब ऐसे 10 फंड के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया।
|नाम
|AUM
|एक्सपेंस रेश्यो
|रिटर्न
|DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FoF
|1688.963
|1.64
|175.2223134
|SBI सिल्वर ईटीएफ FOF
|1455.66
|0.31
|145.749488
|आदित्य बिड़ला SL सिल्वर ईटीएफ FOF
|639.9023
|0.3
|144.2408302
|निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ FOF
|2512.113
|0.27
|143.9883763
|कोटक सिल्वर ईटीएफ FoF
|398.5877
|0.14
|143.9099352
|HDFC सिलवर ईटीएफ FoF
|1878.699
|0.18
|143.889351
|ICICI प्रू सिल्वर ETF FOF
|4011.727
|0.12
|143.7003413
|UTI सिल्वर ईटीएफ FoF
|294.5212
|0.16
|142.5265113
|एक्सिस सिल्वर FoF
|533.8407
|0.16
|142.3155731
|टाटा सिल्वर ईटीएफ FoF
|494.995
|0.2
|138.4823287
हालांकि ये ध्यान रखें कि किसी भी फंड का चयन सिर्फ रिटर्न देखकर न करें। फंड्स के रिस्क फैक्सटर्स देखना भी महत्वपूर्ण है।
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।