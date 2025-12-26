Ration Card: 1 जनवरी से इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, 7 स्कीम से भी हो जाएंगे वंचित; आज ही पूरा करें ये काम

नई दिल्ली। राशन लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना है। राशन कार्ड (Ration Card) के सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले ये जरूरी काम पूरा करना होगा। अगर ये काम समय रहते पूरा नहीं हुआ तो आपका राशन रूक सकता है। इसके साथ ही आपको राशन कार्ड से जुड़े 7 अलग-अलग स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा।

दरअसल आपको 31 दिसंबर से पहले राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना जरूरी है। अगर ये ई-केवाईसी (Ration Card e-KYC) समय रहते नहीं किया, तो आपको 1 जनवरी से राशन मिलना बंद हो जाएगा। ई-केवाईसी के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये काम घर बैठे सिर्फ एक मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं।

घर बैठे कैसे करें राशन कार्ड का ई-केवाईसी

अगर आप भी राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें। इसके लिए आपको मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।

स्टेप 1- सबसे पहले मेरा केवाईसी और Aadhaar FaceRD डाउनलोड करना होगा।

स्टेप 2- इसके बाद एप ओपन कर, लोकेशन दर्ज करें।

स्टेप 3- फिर आपको आधार नंबर, कैप्चा और मिला गया ओटीपी दर्ज करना होगा।

स्टेप 4- फिर सभी जानकारी स्क्रीन पर शॉ हो जाएगी। जिसके बाद face-e-kyc ऑप्शन चुने।

स्टेप 5- जिसके बाद कैमरा ऑन होगा, फोटो क्लिक कर सबमिट करें।

स्टेप 6- अंत में आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा।

अगर आप पहले ही ई-केवाईसी पूरा करा चुके हैं, तो एक बार सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाइसी स्टेटस चेक कर लें।

कैसे करें ई-केवाईसी स्टेटस चेक?

स्टेप 1- सबसे पहले आपको मेरा केवाईसी ऐप ओपन करना होगा।

स्टेप 2- फिर लोकेशन दर्ज करें।

स्टेप 3- आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें।

स्टेप 4- अगर आपका केवाईसी हो चुका होगा, तो आपके स्टेटस में Y लिखा दिखाई देगा।

इसके अलावा आप ऑफलाइन तरीके से भी राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप पास में स्थित राशन की दुकान से ई-केवाईसी करा सकते हैं।