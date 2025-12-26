New Rules 1 January 2026: अगले साल LPG से लेकर बैंकिंग और टैक्स तक क्या-क्या बदलेगा? आम आदमी पर होगा सीधा असर

नई दिल्ली। देशभर में हर महीने कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। 1 जनवरी से होने वाले ये चेंज आप पर कई तरह से प्रभाव डालेंगे। इन बदलावों में सोशल मीडिया, एलपीजी प्राइस, बैंकिंग और टैक्स, पैन और आधार लिंक शामिल हैं।

आइए इन बदलावों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं। New Rules 1 January 2026: क्या-क्या बदलेगा? 1. 8वां वेतन आयोग साल 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है। 1 जनवरी 2026 से देशभर में 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से लेकर सैलरी को लेकर अहम फैसले ले सकती है।

आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी संभव? अभी कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती अनुमान 20-35% तक बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं। 6वें वेतन आयोग में करीब 40% बढ़ोतरी हुई थी

7वें वेतन आयोग में 23-25% का असर पड़ा, फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा

8 वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है कर्मचारियों और पेंशनर्स को FY 2026-27 में बढ़ी हुई रकम और एरियर मिलने की संभावना ज्यादा है। 2. CNG और PNG के दाम घटेंगे यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में हुए चार्जिस के इस बदलाव का सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो- सीएनजी की कीमतों में लगभग 1.25 से 2.50 प्रति किलो तक की कमी आ सकती है।

इसके अलावा पीएनजी के दामों में 0.90 से 1.80 प्रति एससीएम तक की राहत आ सकती है। पीएनजी में अगर कीमत घटती है तो इसका फायदा रोजाना पीएनजी से गाड़ी चलाने वाले और रसोई गैस इस्तेमाल करने वालों को मिल सकता है। 3. बैंकों के ब्याज दर बदलेंगे दिसंबर में हुई मौद्रिक समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है। इस कटौती का सीधा असर लोन के ब्याज दर पर पड़ेगा। ब्याज दर कम होने से आपको हर महीने भुगतान होने वाली ईएमआई में भी राहत मिलेगी।

रेपो रेट में कटौती होने के बाद ये बैंकों पर निर्भर करता है कि वे ब्याज दर कटौती करेगी या नहीं। 4. एलपीजी सिलेंडर की कीमत होगी कम हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में रिव्यू कर उसमें बदलाव करने या न करने का फैसला लेती है। गैस एजेंसी की कीमत घटने से आपका खर्च कम होता है। आइए जानते हैं कि इस साल गैस एजेंसी ने कब-कब कितना दाम घटाया है।

19 किलो वाले सिलेंडर की कितनी घटी कीमत

घरेलू सिलेंडर का दाम कितना बदला? इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार घरेलू सिलेंडर का दाम अगस्त 2024 में लास्ट अपडेट हुआ है। 9 मार्च 2024 से ही अब तक सभी शहरों में 14 किलो वाले सिलेंडर का दाम एक ऐसा जैसा चल रहा है। इनमें कोई बदलाव नहीं है।

5. सोशल मीडिया में बदलाव मीडिया रिपोर्ट मानें तो अगले साल छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये नियम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होंगे। ताकि वे किसी गलत तरह के कंटेंट को न देखें।