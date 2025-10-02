Language
    मैसूर दशहरे पर ड्रोन शो की रिहर्सल से तहलका मचाने वाली कंपनी कौन है? देश के बाहर भी दिखा चुकी जलवा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    मैसूर में दशहरे की पूर्व संध्या पर हुए ड्रोन शो की रिहर्सल में 2983 ड्रोन का उपयोग कर भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मांड बाघ और पृथ्वी की आकृति बनाई व दिखाई गई। यह ड्रोन शो भारतीय कंपनी ने प्रदर्शित किया है और दिल्ली की यह कंपनी जिबूती समेत अन्य जगहों पर पहले भी कई ड्रोन शो कर चुकी है।

    मैसूर दशहरा पर्व से पहले हुए ड्रोन शो के रिहर्सल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।

    नई दिल्ली। भारत में सबसे मशहूर दशहरा मैसूर (Mysore Dussehra) का माना जाता है। इस साल यहां विजयादशमी पर्व की खूबसूरती में ड्रोन शो (Drone Show in Mysore Dussehra) ने मानो चार-चांद लगा दिए। दरअसल, दशहरे की पूर्व संध्या पर हुए ड्रोन शो की रिहर्सल में 2983 ड्रोन का उपयोग कर भगवान श्रीकृष्ण, ब्रह्मांड, बाघ और पृथ्वी की आकृति बनाई व दिखाई गई। खास बात है कि यह इवेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस ड्रोन शो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं।

    क्या आप जानते हैं इस ड्रोन शो भारतीय कंपनी ने प्रदर्शित किया है और यह देश के बाहर भी ऐसे दिलकश आयोजन कर चुकी है। दिल्ली की यह कंपनी जिबूती समेत अन्य जगहों पर पहले भी कई ड्रोन शो कर चुकी है।

    'बॉटलैब डायनेमिक्स' का कमाल

    मैसूर ड्रोन शो में आसमान में अपने जलवे बिखेरने वाली कंपनी का नाम 'बॉटलैब डायनेमिक्स' है। यह दिल्ली स्थित यह भारतीय कंपनी ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है और भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कंपनी का मुख्य काम रात के अंधेरे में आकाश को कैनवास के रूप में उपयोग करते हुए ड्रोन लाइट शो करना है और इसके माध्यम से कहानी व कला को ड्रोन तकनीक के साथ पेश करना है।

    कब हुई कंपनी की शुरुआत

    बॉटलैब डायनेमिक्स की शुरुआत 2012 में हुई। उस समय तन्मय बुनकर (कंपनी के सीईओ) की कंपनी ने पहली ड्रोन शो से अपना कमाल दिखाया। इसके बाद लगातार उन्हें ड्रोन शो से जुड़े काम मिलते रहे। 18 जुलाई 2016 को, बॉटलैब डायनेमिक्स को आईआईटी दिल्ली के टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर यूनिट में शामिल किया गया। उसी वर्ष, बॉटलैब डायनेमिक्स ने आईएआरआई (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान) को हेवी-लिफ्ट सिस्टम बेचे।

    कंपनी के ड्रोन शो की खासियतें

    कंपनी कई तरह के ड्रोन शो करती है। इनमें फेस्टिवल, प्रमोशन, स्पोर्ट्स और लॉन्च इवेंट से जुड़े प्रोग्राम शामिल हैं। दिल्ली की यह कंपनी 1000 ड्रोन के जरिए बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के लिए ड्रोन शो कर चुकी है। इसके अलावा, देश-विदेश में कई भव्य प्रोग्राम सफलतापूर्वक किए हैं।

    • 100 से 5,000+ ड्रोन की मदद से शो
    • जीपीएस की मदद से सटीक उड़ान शो
    • ड्रोन शो के दौरान स्टोरी टेलिंग फीचर
    • म्यूजिक, वॉइस-ओवर, प्रोजेक्शन मैपिंग, आतिशबाजी भी इस ड्रोन शो के साथ इंटीग्रेटेड कर सकते हैं

    यह कंपनी बड़े-बड़े इवेंट के अलावा वेडिंग ड्रोन शो, सगाई, शादी या जन्मदिन के लिए भी कई तरह के शो करती है।