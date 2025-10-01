JFF 2025: आहाना कुमरा से लेकर अनूप सोनी तक, मेरठ में जागरण फिल्म फेस्टिवल पर ये सितारे मचाएंगे धूम

Jagran Film Festival 2025 जागरण फिल्म फेस्टिवल सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि यूथ के लिए कुछ नया सीखने का एक अवसर है। फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक और एक्टर बनने की चाह रखने वाले यंग लोगों के साथ इस मंच पर सितारे अपना अनुभव शेयर करते हैं। प्रयागराज और बनारस के बाद अब मेरठ में इस फेस्टिवल की धूम देखने को मिलेगी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। JFF 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम इस वक्त हर जगह देखने को मिल रही है। 4 सितंबर को दिल्ली से शुरू हुआ ये फेस्टिवल इस बार 8 राज्यों के साथ 14 शहरों को कवर कर रहा है। बीते दिनों प्रयागराज और बनारस में इसकी धूम देखने को मिली थी। अब ये अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, जोकि मेरठ है।

जागरण फिल्म फेस्टिवल अन्य इवेंट्स से इसलिए भी अलग है, क्योंकि यहां उन फिल्मों को जगह मिलती है, जो पर्दे तक नहीं पहुंच पाती हैं। मेरठ में कब से ये फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा और कौन-कौन सी फिल्में ऑडियंस इसमें देख सकेंगी। इसके अलावा कौन से सितारे मंच पर आकर यूथ के साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे, नीचे हर डिटेल पढ़ें:

मेरठ में इतनी तारीख को शुरू होगा फेस्टिवल मेरठ में जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 की धूम 3 और 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, जिसमें कई सितारे अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाएंगे। 3 अक्टूबर को 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहीं एक्ट्रेस आहना कुमरा के साथ-साथ प्रोड्यूसर राधेश्याम पीपलवा और शरद मित्तल खास मेहमान बनकर अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करेंगे।

वहीं 4 अक्टूबर का दिन भी जागरण फिल्म फेस्टिवल का बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अरहान पाटील, हिरन्या ओझा और सुह्रिता दास फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' के बारे में ऑडियंस से बातचीत करेंगे और उन कहानियों के बारे में बताएंगे, जो चुप रहने से इनकार करती हैं। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल के फेमस होस्ट और बॉलीवुड एंड टेलीविजन एक्टर अनूप सोनी भी 4 अक्टूबर 2025 को फैंस से मंच पर आकर खास बातचीत करेंगे।

'हिज स्टोरी ऑफ इतिहास' के अलावा मेरठ में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल में 'अगर मगर किंतु लेकिन परंतु', रजनीगंधा अचीवर स्टोरी: फुले भी दिखाई जाएगी। इनके अलावा इस शाम की क्लोजिंग पापा फिल्म से होगी, जिसे पृथ्वीराज दास गुप्ता ने डायरेक्ट किया है।