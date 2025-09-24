JFF 2025: प्रयागराज में इन फिल्मों से सजेगी फेस्टिवल की शाम, इंजीनियर से एक्टिंग का सफर शेयर करेगा ये स्टार

Jagran Film Festival 2025 4 सितंबर को शुरू हुए जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम इस वक्त पूरे देश में मची हुई है। एक के बाद एक सिटी में बड़े सितारों और कुछ बेहतरीन चुनिंदा फिल्मों के साथ इस फेस्टिवल में यूथ को सिनेमा के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। कानपुर के बाद अब प्रयागराज में इसका आयोजन होने वाला है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में प्रसिद्ध जागरण फिल्म फेस्टिवल में लगातार सितारों का जमावड़ा लग रहा है। अब तक दिल्ली से लेकर कानपुर और लखनऊ तक में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा चुका है, जहां मनोज बाजपेयी से लेकर दिव्या खोसला कुमार, काजोल सहित कई बड़े-बड़े स्टार मंच पर आए और सिनेमा के बारे में यूथ को काफी कुछ सिखाया।

अब जागरण फिल्म फेस्टिवल अपनी अगली मंजिल की तरफ यानी कि प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर ये कार्यक्रम 26 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इन तीनों के भीतर जहां कई बड़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग जेएफएफ में होगी, तो वहीं आपके फेवरेट सितारे भी अपना अनुभव शेयर कर लोगों को प्रेरित करते दिखाई देंगे। प्रयागराज में क्या-क्या होगा, नीचे आपके लिए पूरी डिटेल हम शेयर कर रहे हैं।

प्रयागराज में 26 तारीख को होगी इस फिल्म से ओपनिंग जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 के प्रयागराज शेड्यूल की ओपनिंग फिल्म 'घर' से होगी, जिसका निर्देशन डायरेक्टर कंगकन बोरा ने किया है। फिल्म की कहानी संदीप और उनकी पत्नी की है, जो एक गांव से निकलकर एक वादे के खातिर मुंबई में आते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें धोखा खाना पड़ता है। इस कपल के पास मुंबई में रहने के लिए छत तक नहीं होती। घर उनके संघर्ष और सर्वाइवल की कहानी को दिखाती है।

27 तारीख को दिखाई जाएंगी ये 4 फिल्में 26 तारीख को प्रयागराज में 'घर' से धमाकेदार ओपनिंग के बाद 27 सितंबर भी जागरण फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में दोस्तबुक, मेजिकल प्लांट, ब्लाइंडफोल्ड और मंडी हाउस का मेंटल है। दोस्तबुक जहां डायरेक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में बनी है, तो वहीं मेजिकल प्लांट तारीक मोहम्मद ने डायरेक्ट की है। इसके अलावा ब्लाइंड फोल्ड के निर्देशन की कमान अदिति पांडे ने संभाली है और क्लोजिंग फिल्म मंडी हाउस का मेंटल डायरेक्टर माही सिंह ने बनाई है।

जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली इन सभी फिल्मों के कांसेप्ट एक-दूसरे से काफी अलग है। खास बात ये है कि प्रयागराज में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में जितनी भी फिल्मों का आयोजन किया जा रहा है, वह सिर्फ बड़ों और युवाओं के लिए नहीं है।

ये सितारे करेंगे यूथ को प्रेरित फिल्मों की स्क्रीनिंग तो होगी ही, लेकिन इसी के साथ हर तारीख को सिनेमा से जुड़ा खास गेस्ट प्रयागराज इवेंट में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाएगा। इसका ओपनिंग सेशन विनीत कुमार सिंह के साथ होगा, जो 26 सितंबर में खास गेस्ट होंगे, जो मौजूद बच्चों को एक्टिंग और उसके क्राफ्ट के बारे में बताएंगे।