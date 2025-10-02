Language
    यूरोपीय संघ 'ड्रोन वॉल' स्थापित करने की योजना पर कर रहा काम, रूस की इस कार्रवाई के बाद लिया फैसला

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    यूरोपीय संघ में शामिल 27 देशों के नेता डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में होने वाले शिखर सम्मेलन में जुटने वाले हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब हाल ही में डेनमार्क के हवाई क्षेत्र में अज्ञात ड्रोन की घुसपैठ के कारण छह हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। रूसी ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

    यूरोपीय संघ 'ड्रोन वॉल' स्थापित करने की योजना पर कर रहा काम (सांकेतिक तस्वीर)

     न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ एक 'ड्रोन वॉल' स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। यह प्रयास अभी शुरुआती चरण में है। यूरोपीय हवाई क्षेत्र में हाल ही में रूसी ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

    डेनमार्क के हवाई क्षेत्र में अज्ञात ड्रोन ने घुसपैठ की थी

    यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर होगी चर्चा

    ऐसे में इस बैठक के दौरान यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'ड्रोन वॉल' बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है।

    इस सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं को पहली बार उस प्रस्ताव पर भी बहस करनी है, जिसमें रूस की यूरोप में जमा संपत्ति का इस्तेमाल कर यूक्रेन को 140 अरब यूरो (करीब 1.64 लाख करोड़ रुपये) का कर्ज देने की योजना बनाई गई है।

    डेनमार्क में घुस आए थे रूसी ड्रोन

    हाल की घटनाओं के बाद फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड और यूक्रेन ने डेनमार्क की सुरक्षा में मदद के लिए सैनिक और एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात करने की घोषणा की है। यूरोपीय नेताओं ने रूस पर पोलैंड में ड्रोन भेजने और एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में फाइटर जेट घुसाने जैसे आरोप लगाए हैं।

    यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने पिछले महीने अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ड्रोन वाल सहित पूर्वी तट पर निगरानी का विचार प्रस्तुत की थी। इस प्रस्ताव को तत्काल लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसी दिन रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुस आए थे।

