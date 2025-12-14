ये अमीर लोग हैं मुकेश अंबानी के पड़ोसी, एक को हवाई जहाजों का शौक, तो दूसरे के पास TATA की कमान

नई दिल्ली। साउथ मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर एक ऐसा शानदार घर है, जिसकी अपनी ही एक कहानी है। ये घर है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) का, जिसका नाम है एंटीलिया (Antilia)। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, मुकेश अंबानी के पड़ोस में कौन-कौन रहता है? आइए आपको बताते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) 2020 में, फाइनेंशियल टाइटन मोतीलाल ओसवाल ने '33 साउथ' में एक नहीं, बल्कि दो शानदार अपार्टमेंट खरीदे, जो कि अल्टामाउंट रोड पर मौजूद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर ओसवाल ने 1987 में को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल के साथ अपना सफर शुरू किया था।

हल्की शुरुआत से लेकर मुंबई के स्काईलाइन में अपनी जगह बनाने तक, उनकी कहानी काफी दिलचस्प है। फोर्ब्स के अनुसार ओसवाल की नेटवर्थ 17,208 करोड़ रुपये है।

एन चंद्रशेखरन (N Chandrasekaran) टाटा संस के मौजूदा चेयरमैन, एन. चंद्रशेखरन भी इसी पॉश इलाके में रहते हैं। एक किराए के डुप्लेक्स में रहते हुए वे भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक को ऐसी शानदार जगह से संभालते हैं जो रणनीतिक रूप से भी बहुत अच्छी जगह पर है।

चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के हेड बनने वाले पहले गैर-पारसी और गैर-पारिवारिक सदस्य थे। ये 150 से ज्यादा सालों में पहली ऐतिहासिक घटना थी।

प्रशांत जैन ( Prashant Jain )

जेएसडब्लूएनर्जी के पूर्व CEO प्रशांत जैन मुकेश अंबानी के एक और अमीर पड़ोसी हैं। उनके पास यहां 45 करोड़ रुपये का लग्जरी डुप्लेक्स है। भारत के एनर्जी सेक्टर में तेजी को देखते हुए, जैन के घर की पसंद पावर और सटीकता दोनों को दिखाती है।