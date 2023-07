Life Insurance: फंड और समझ की कमी की वजह से जीवन बीमा में आई कमी: रिपोर्ट

Life Insurance Adoption लाइफ में कोई भी मोड़ आ सकता है चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। ऐसे में हमें हर समय के लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। हम अच्छे इलाज या फिर परिवार की सुरक्षा के लिए कई तरह का बीमा करवाते हैं। इन बीमा में हमें कई तरह से सुरक्षा मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीवन बीमा में गिरावट देखने को मिली है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। हम सभी किसी ना किसी बीमा में इंश्योर हुए हैं। अभी भी देश में हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अभी भी कई लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया है। इसके पीछे का मुख्य कारण है वित्तीय परेशानी। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत मुश्किल से जीवन-यापन कर पाते हैं। कई लोगों के सामने वित्तीय चुनौतियां खड़ी है। जिस वजह से वो कोई बीमा नहीं लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हाल के एक अध्ययन के अनुसार 83 फीसदी लोग भविष्य की वित्तीय चुनौतियों की वजह से कोई बीमा नहीं करवा पाते हैं। जिन लोगों ने जीवन बीमा करवाया है उनमें से 70 फीसदी उपभोक्ताओं का मानना ​​है कि वे बीमा कवरेज के साथ अपने बच्चे की शिक्षा और चिकित्सा आपातकालीन खर्चों को भी सुरक्षित कर पाते हैं। लोग पॉलिसी क्यों नहीं खरीद पाते हैं इस रिपोर्ट में 1300 लोगों की प्रतिक्रिया ली गई है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 44 फीसदी लोग पैसों की कमी की वजह से इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह बताया गया है। इसमें महिलाओं की तुलना में 48 प्रतिशत पुरुषों ने जीवन बीमा को अपर्याप्त धन बताया है। देश के 18 फीसदी लोगों का मानना है कि इंश्योरेंस में भरने वाला प्रीमियम बहुत महंगा है। इसी के साथ 89 फीसदी लोग जीवन बीमा को भविष्य की वित्तीय सुरक्षा पाने के लिए एक साधन के रूप में देखते हैं। वहीं, 50 फीसदी लोगों का मानना है कि ये टैक्स बेनिफिट पाने के लिए आकर्षक बचत उत्पाद है । कितने लोगों ने जीवन बीमा लिया है अगर सभी आयु वर्ग मानना है कि वो जीवन बीमा उत्पादों से 'बेहतर रिटर्न' की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसमें से 45+ वर्ष के आयु वर्ग वालों में से 39 फीसदी लोग एकमुश्त राशि या नियमित भुगतान के लिए लाइफ इंश्योरेंस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। वहीं युवा वर्ग बेहतर रिटर्न पाने के लिए जीवन बीमा उत्पादों को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इसी के साथ 70 प्रतिशत लोग जीवन बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं। इसमें 27-34 आयु वर्ग के लोग शामिल है।

