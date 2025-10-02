एक चौकीदार ऐसा भी! इन्वेस्टमेंट से हर साल कमाता 2 करोड़ रुपये, 'छुपा रुस्तम करोड़पति' के नाम से मशहूर

जापान के रहने वाले कोइची मत्सुबारा किराये की प्रॉपर्टीज और वित्तीय निवेशों से सालाना 2 करोड़ रुपये कमाते हैं। अच्छी-खासी आय होने के बावजूद उन्होंने चौकीदारी का काम चुना। दरअसल मत्सुबारा ने बताया कि शारीरिक श्रम जारी रखने का उनका यह फ़ैसला आर्थिक ज़रूरतों के बजाय जीवनशैली की प्राथमिकताओं पर आधारित था।

नई दिल्ली। एक चौकीदार की तनख्वाह कितनी होती है, आप सोचेंगे 10-12 हजार, ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि एक चौकीदार ऐसा है जो हर साल 2 करोड़ कमाता है। इस 56 वर्षीय चौकीदार का नाम कोइची मत्सुबारा (Koichi Matsubara) है और यह जापान का रहने वाला है। दरअसल, टोक्यो के कोइची मत्सुबारा ने जापान में लोगों का ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब यह पता चला कि किराये की प्रॉपर्टीज और वित्तीय निवेशों से अच्छी-खासी आय होने के बावजूद उन्होंने चौकीदारी का काम चुना।

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि मत्सुबारा किराए और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर मिलने वाले रिटर्न से हर साल 3 करोड़ येन (करीब 1.81 करोड़ रुपये) से ज़्यादा कमाते हैं। पार्ट टाइम चौकीदार की नौकरी द गोल्ड ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें एक रेसिडेंशियल ब्लॉक में पार्ट टाइम नौकरी मिली है, जहां वे साफ-सफ़ाई और बेसिक मेंटनेंस का काम करते हैं। बताया जाता है कि वे हफ़्ते में तीन दिन चार घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और लगभग 1,00,000 येन (लगभग 60,000 रुपये) प्रति माह कमाते हैं। वहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, टोक्यो में औसत मासिक वेतन लगभग 3,50,000 येन (लगभग 2,11,000 रुपये) था।