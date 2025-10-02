Language
    एक चौकीदार ऐसा भी! इन्वेस्टमेंट से हर साल कमाता 2 करोड़ रुपये, 'छुपा रुस्तम करोड़पति' के नाम से मशहूर

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    जापान के रहने वाले कोइची मत्सुबारा किराये की प्रॉपर्टीज और वित्तीय निवेशों से सालाना 2 करोड़ रुपये कमाते हैं। अच्छी-खासी आय होने के बावजूद उन्होंने चौकीदारी का काम चुना। दरअसल मत्सुबारा ने बताया कि शारीरिक श्रम जारी रखने का उनका यह फ़ैसला आर्थिक ज़रूरतों के बजाय जीवनशैली की प्राथमिकताओं पर आधारित था।

    जापान के कोइची मत्सुबारा किराए और अपने पोर्टफोलियो पर मिलने वाले रिटर्न से हर साल 3 करोड़ येन कमाते हैं।

    नई दिल्ली। एक चौकीदार की तनख्वाह कितनी होती है, आप सोचेंगे 10-12 हजार, ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि एक चौकीदार ऐसा है जो हर साल 2 करोड़ कमाता है। इस 56 वर्षीय चौकीदार का नाम कोइची मत्सुबारा (Koichi Matsubara) है और यह जापान का रहने वाला है। दरअसल, टोक्यो के कोइची मत्सुबारा ने जापान में लोगों का ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब यह पता चला कि किराये की प्रॉपर्टीज और वित्तीय निवेशों से अच्छी-खासी आय होने के बावजूद उन्होंने चौकीदारी का काम चुना।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट्स से पता चलता है कि मत्सुबारा किराए और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर मिलने वाले रिटर्न से हर साल 3 करोड़ येन (करीब 1.81 करोड़ रुपये) से ज़्यादा कमाते हैं।

    पार्ट टाइम चौकीदार की नौकरी

    द गोल्ड ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें एक रेसिडेंशियल ब्लॉक में पार्ट टाइम नौकरी मिली है, जहां वे साफ-सफ़ाई और बेसिक मेंटनेंस का काम करते हैं। बताया जाता है कि वे हफ़्ते में तीन दिन चार घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और लगभग 1,00,000 येन (लगभग 60,000 रुपये) प्रति माह कमाते हैं। वहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, टोक्यो में औसत मासिक वेतन लगभग 3,50,000 येन (लगभग 2,11,000 रुपये) था।

    करोड़पति फिर भी क्यों चुनी चौकीदारी

    मत्सुबारा ने बताया कि शारीरिक श्रम जारी रखने का उनका यह फ़ैसला आर्थिक ज़रूरतों के बजाय जीवनशैली की प्राथमिकताओं पर आधारित था। उन्होंने कहा कि इस दिनचर्या से उन्हें सक्रिय और स्वस्थ रहने में मदद मिली और संपत्ति का रखरखाव अच्छी तरह से करने से उन्हें संतुष्टि का एहसास हुआ। उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जीने की अपनी प्राथमिकता पर भी ज़ोर दिया और कहा कि "सादगीपूर्ण जीवन जीने से मुझे बहुत अच्छा लगता है।"

    कोइची मत्सुबारा, जिस बिल्डिंग में काम करते हैं, वहां के सबसे धनी निवासियों में से एक हैं, लेकिन बताया जाता है कि वह अपनी पैसे या संपत्ति का दिखावा करने से बचते हैं। उनके शांत स्वभाव के कारण उन्हें स्थानीय मीडिया में "अदृश्य करोड़पति" का नाम दिया गया।