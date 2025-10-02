किर्गिज़स्तान की खदान से सोना निकालेगी ये भारतीय कंपनी, कुल 50 लाख टन चट्टानें, एक चट्टान में इतना गोल्ड

भारत की सबसे बड़ी मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस ने कहा है कि वह इस महीने से किर्गिज़स्तान में एक खदान से प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। दरअसल कंपनी ने किर्गिज़स्तान में अल्टीन टोर गोल्ड प्रोजेक्ट में निवेश किया है यह इस देश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा पहला विदेशी खनन निवेश माना जा रहा है।

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस (Deccan Gold Mines Ltd) एक खबरों को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल कंपनी ने कहा है कि वह इस महीने से किर्गिज़स्तान में एक खदान से उत्पादन शुरू करने जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि डेक्कन गोल्ड ने किर्गिज़स्तान में 'अल्टीन टोर' (Kyrgyzstan Altyn Tor) गोल्ड प्रोजेक्ट में निवेश किया है, यह इस देश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा 'पहला विदेशी खनन निवेश' माना जा रहा है।

क्या है कंपनी का प्लान डेक्कन गोल्ड माइंस ने कहा कि यह परियोजनाएं ग्लोबल माइनिंग कंपनी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा में मदद कर रही हैं और साथ ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में भारत के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ा रही हैं।

डेक्कन गोल्ड माइन्स के प्रबंध निदेशक हनुमा प्रसाद मोडाली ने कहा, "अल्टीन टोर परियोजना डेक्कन गोल्ड के लिए एक मील के पत्थर से कहीं बढ़कर है - यह ग्लोबल माइनिंग के भविष्य को आकार देने की भारत की क्षमता को दर्शाती है।" वहीं, भारत में किर्गिज़स्तान के राजदूत असकर बेशिमोव ने कहा कि भारत किर्गिजस्तान के लिए एक मूल्यवान साझेदार है और हम अपने देश में डेक्कन गोल्ड के निवेश का स्वागत करते हैं।

कंपनी का गोल्ड माइनिंग कारोबार डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड, अपने सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। इसका कुल मार्केट कैप 2,246 करोड़ रुपये है। इस खबर के बाद 1 अक्तूबर को कंपनी के शेयर 6 फीसदी तक उछल गए। शेयरों ने तीन साल में 78 फीसदी रिटर्न दिया है, मौजूदा भाव 142.50 रुपये है।