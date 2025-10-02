Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किर्गिज़स्तान की खदान से सोना निकालेगी ये भारतीय कंपनी, कुल 50 लाख टन चट्टानें, एक चट्टान में इतना गोल्ड

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    भारत की सबसे बड़ी मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस ने कहा है कि वह इस महीने से किर्गिज़स्तान में एक खदान से प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। दरअसल कंपनी ने किर्गिज़स्तान में अल्टीन टोर गोल्ड प्रोजेक्ट में निवेश किया है यह इस देश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा पहला विदेशी खनन निवेश माना जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    डेक्कन गोल्ड माइंस ने किर्गिज़स्तान में 'अल्टीन टोर' गोल्ड प्रोजेक्ट में निवेश किया है।

    नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस (Deccan Gold Mines Ltd) एक खबरों को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल कंपनी ने कहा है कि वह इस महीने से किर्गिज़स्तान में एक खदान से उत्पादन शुरू करने जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि डेक्कन गोल्ड ने किर्गिज़स्तान में 'अल्टीन टोर' (Kyrgyzstan Altyn Tor) गोल्ड प्रोजेक्ट में निवेश किया है, यह इस देश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा 'पहला विदेशी खनन निवेश' माना जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है कंपनी का प्लान

    डेक्कन गोल्ड माइंस ने कहा कि यह परियोजनाएं ग्लोबल माइनिंग कंपनी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा में मदद कर रही हैं और साथ ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में भारत के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ा रही हैं। 

    डेक्कन गोल्ड माइन्स के प्रबंध निदेशक हनुमा प्रसाद मोडाली ने कहा, "अल्टीन टोर परियोजना डेक्कन गोल्ड के लिए एक मील के पत्थर से कहीं बढ़कर है - यह ग्लोबल माइनिंग के भविष्य को आकार देने की भारत की क्षमता को दर्शाती है।" वहीं, भारत में किर्गिज़स्तान के राजदूत असकर बेशिमोव ने कहा कि भारत किर्गिजस्तान के लिए एक मूल्यवान साझेदार है और हम अपने देश में डेक्कन गोल्ड के निवेश का स्वागत करते हैं।

    कंपनी का गोल्ड माइनिंग कारोबार

    डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड, अपने सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। इसका कुल मार्केट कैप 2,246 करोड़ रुपये है। इस खबर के बाद 1 अक्तूबर को कंपनी के शेयर 6 फीसदी तक उछल गए। शेयरों ने तीन साल में 78 फीसदी रिटर्न दिया है, मौजूदा भाव 142.50 रुपये है।

    Altyn Tor में कितना गोल्ड?

    किर्गिज़स्तान के खनिज-समृद्ध सोल्टन सारी क्षेत्र में स्थित अल्टिन टोर रिजर्व में अनुमानित 4.65 मिलियन टन चट्टानें हैं, जिनमें प्रति टन औसतन 1.21 ग्राम सोना होता है, जिससे अनुमानित 180,000 ट्रॉय औंस सोना प्राप्त होता है।

    ये भी पढ़ें- भारत का सबसे अमीर जिला, पहले कहलाता था गांव अब महानगरों से आगे 'रंगारेड्डी', यहां हर आदमी की कमाई ₹11.46 लाख

    डेक्कन गोल्ड इस परियोजना को एक खनन परियोजना के रूप में विकसित कर रहा है और अक्टूबर 2025 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। डेक्कन गोल्ड के पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मोज़ाम्बिक, किर्गिज़स्तान और फ़िनलैंड में स्ट्रैटेजिक गोल्ड और मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रॉपर्टीज हैं।