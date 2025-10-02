भारत का सबसे अमीर जिला, पहले कहलाता था गांव अब महानगरों से आगे 'रंगारेड्डी', यहां हर आदमी की कमाई ₹11.46 लाख

भारत का सबसे अमीर जिला तेलंगाना में स्थित रंगारेड्डी है जिसे पहले हैदराबाद ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। इस जिले को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP per capita) के आधार पर भारत का सबसे अमीर जिला बताया गया है। इस जिले से निर्यात होने वाले प्रमुख सामानों में सॉफ्टवेयर फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और कपड़े आदि शामिल हैं।

नई दिल्ली। भारत में अरबपति कारोबारियों के ठिकाने मुंबई-दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगर हैं। लेकिन, आपको यह जानकार हैरानी होगी कि भारत का सबसे अमीर जिला (India Richest District) इन मेट्रो सिटी से हटकर है। 2025 में चिन्हित भारत के सबसे समृद्ध जिले, जिन्हें औद्योगिक केंद्रों और आईटी सेक्टर समेत राष्ट्रीय विकास में भारत को एक विकासशील क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, उनमें रंगारेड्डी जिले का नाम भी शामिल है। इस जिले को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP per capita) के आधार पर भारत का सबसे अमीर जिला बताया गया है।

आइये आपको बताते हैं किस राज्य में स्थित है भारत का सबसे अमीर जिला, साथ ही एक से लेकर 10वें पायदान तक कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में शामिल हैं। कहां है रंगारेड्डी जिला भारत का सबसे अमीर जिला रंगारेड्डी, तेलंगाना में राज्य में है। यह जिला 11.46 लाख रुपये प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत के सबसे अमीर जिलों की सूची में शीर्ष पर है। खास बात है कि हैदराबाद का तेज़ी से बढ़ता आईटी कॉरिडोर, अत्याधुनिक फ़ार्मास्युटिकल हब और विशाल टेक पार्क इस जिले की समृद्धि का बड़ा कारण बने हैं।