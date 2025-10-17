Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ये है भारत की सबसे महंगी मिठाई, सोने-चांदी और स्पेशल अफगानी बादाम से होती तैयार, 90% लोग नहीं जानते नाम और भाव

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:21 PM (IST)

    भारत की सबसे महंगी मिठाई के तौर पर 'स्वर्ण भस्म पाक' को जाना जाता है। यह मिठाई स्वास्थ्यवर्धक भी मानी गई है। इस मिठाई में अफ़गानिस्तान से मंगवाए गए प्रीमियम मामरा बादाम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी पौष्टिकता और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, साथ ही इसमें केसर के महीन रेशे भी मिलाए जाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्वर्ण भस्म पाक को भारत की सबसे महंगी मिठाई माना जाता है।

    नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर बाजारों में मिठाई की कई वैरायटी मिलती हैं, लेकिन क्या आप देश में बनने वाली सबसे महंगी मिठाई (Indias Most Expensive Mithai) के बारे में जानते हैं। सोने और चांदी की राख से तैयार होने वाली यह डिश, भारत की सबसे महंगी मिठाई के तौर पर जानी जाती है। इस मिठाई का नाम 'स्वर्ण भस्म पाक' (Swarn Bhasam Pak) है, जिसे देश की सबसे महंगी मिठाई कहा गया है। खास बात है कि इस मिठाई को काफी स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयपुर के त्यौहार स्वीट शॉप ने इस मिठाई को पेश किया था। त्यौहार बाय सेवन स्काईज़, एक फ्यूजन स्वीट शॉप है, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की मिठाइयां बनाती है। स्वर्ण भस्म पाक में सोने और चाँदी जैसी कीमती धातुओं की राख भी मिलाई जाती है। आइये आपको बताते हैं कैसे तैयार होती है यह मिठाई और क्या है एक किलोग्राम का भाव..

    कैसे बनती है स्वर्ण भस्म पाक

    एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, स्वर्ण भस्म पाक को सोने और चांदी की राख से बनाया जाता है, इस वजह से इस मिठाई को स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। इस मिठाई में अफ़गानिस्तान से मंगवाए गए प्रीमियम मामरा बादाम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी पौष्टिकता और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। इसके स्वाद और पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए इसमें केसर के महीन रेशे भी मिलाए जाते हैं।

    ये भी पढ़ें- ये हैं भारत के सबसे पुराने हलवाई, 230 सालों से स्वाद की दीवानगी बरकरार; 1Kg का रेट कितना

    क्या है कीमत

    स्वर्ण भस्म पाक की कीमत 65000 से 70000 रुपये प्रति किलोग्राम है। दिवाली के त्योहार पर इसकी डिमांड और बिक्री बढ़ जाती है। हालांकि, यह मिठाई अपनी उच्च कीमत के कारण VIP इवेंट और खास मौकों पर तैयार की जाती है। खास बात है कि इस मिठाई को अक्सर गहनों के डिब्बे में पैक करके बेचा जाता है। स्वर्ण भस्म पाक की तरह चंडी भस्म पाक भी बनाई जाती है, जिसकी कीमत लगभग ₹33,000 से ₹45,000 तक होती है।