ये है भारत की सबसे महंगी मिठाई, सोने-चांदी और स्पेशल अफगानी बादाम से होती तैयार, 90% लोग नहीं जानते नाम और भाव

नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर बाजारों में मिठाई की कई वैरायटी मिलती हैं, लेकिन क्या आप देश में बनने वाली सबसे महंगी मिठाई (Indias Most Expensive Mithai) के बारे में जानते हैं। सोने और चांदी की राख से तैयार होने वाली यह डिश, भारत की सबसे महंगी मिठाई के तौर पर जानी जाती है। इस मिठाई का नाम 'स्वर्ण भस्म पाक' (Swarn Bhasam Pak) है, जिसे देश की सबसे महंगी मिठाई कहा गया है। खास बात है कि इस मिठाई को काफी स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जयपुर के त्यौहार स्वीट शॉप ने इस मिठाई को पेश किया था। त्यौहार बाय सेवन स्काईज़, एक फ्यूजन स्वीट शॉप है, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की मिठाइयां बनाती है। स्वर्ण भस्म पाक में सोने और चाँदी जैसी कीमती धातुओं की राख भी मिलाई जाती है। आइये आपको बताते हैं कैसे तैयार होती है यह मिठाई और क्या है एक किलोग्राम का भाव..