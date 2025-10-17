Language
    दिवाली के लिए सज गए लखनऊ के बाजार, पानी में जलने वाले दीये-देसी झालरें... बटोर रहे सुर्खियां

    By Mahendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    दीपावली के लिए लखनऊ के बाज़ार सज गए हैं, खासकर इंदिरानगर का भूतनाथ बाज़ार झालरों से जगमगा रहा है। इस बार कई तरह की आकर्षक झालरें और नए डिज़ाइन के दीये उपलब्ध हैं। पानी में जलने वाले दीये आकर्षण का केंद्र हैं। मिठाइयाँ और मेवे भी खूब बिक रहे हैं। गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ भी उपलब्ध हैं।

    जागरण संवादाता, लखनऊ। दीपावली के लिए बाजार सज गए हैं। इंदिरानगर में विशेषकर भूतनाथ बाजार झालरों से चमक रहा है। इस बार कई तरह की आकर्षक झालरें मिल रहीं हैं तो नए-नए तरीके के दीये भी हैं। बाजार में हर बजट के अनुसार चीजें उपलब्ध हैं। पानी में प्रकाशमान होने वाले दीये भी आकर्षण का केंद्र हैं।

    बाजार में देशी झालरें 100 रुपये में 250 रुपये तक प्रति लड़ी मिल रही हैं। इनमें एक के बाद एक कई तरह की रंग बदलते हैं तो एक रंग की झालरें भी मिल रही हैं। चाइनीज झालरें सस्ती हैं। ये झालरें 30 रुपये से 70-100 रुपये तक में झालरें मिल रही हैं। घर सजाने के लिए गेंदा, जरबेरा, रजनीगंदा और गुलाब की लड़ियां मिल रही हैं।

    दिखने में वास्तविक फूल लगने वाली ये लड़ियां कृत्रिम हैं। घर को सजाने के लिए इन्हें सबसे अधिक खरीदा जाता है। नैसर्गिक रूप वाले ये फूल जल्दी खराब नहीं होते और गंदे होने पर आसनी से इन्हें धुल भी सकते हैं। इनके अलावा घर सजाने के लिए रंगीन कपड़े भी मिल रहे हैं। इनसे सीढ़ी या रेलिंग आदि की खूबसूरती निखार सकते हैं। कई तरह के आकर्षक दीये उपलब्ध हैं।

    मिट्टी के सजावटी दीये भी खास पैकिंग में बिक रहे हैं तो ऐसे दीये भी मिल रहे हैं, जिन्हें पानी में रखते ही वे प्रकाशित हो उठेंगे। कमल और गुलाब की आकृतियों में बने वाटर सेंसर वाले ये दीये थाली या परात में पानीभर कर सजाए जा सकते हैं। ये छह पीस के सेट 250 रुपये से 350 रुपये में मिल रहे हैं। इनके अलावा एलईडी वाली कैंडल और दीयों से भी दुकानें शोभायमान हैं।

    ये प्रति दीये 100 से 150 रुपये में मिल रहे हैं। स्टील और लोहे के दीये भी मिल रहे हैं। चांदी और सुनहरे रंग में ये उपलब्ध हैं। मिट्टी के दीये तो सदाबहार हैं। इनमें कई तरह के दीये हैं। कोई स्वास्तिक आकार में पांच दीयों का सेट मिल रहा है तो ओम आकृति में भी दीये मिल रहे हैं।

    मोहक हैं गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियां

    विघ्नहर्ता गणेश जी की मिट्टी की तरह-तरह की प्रतिमाएं बाजार में उपलब्ध हैं। चिकनी मिट्टी से बनी गणेशजी की आकृति मुग्ध करती है। इसका मूल्य 250 रुपये है। ऐसे विभिन्न आकार की मूर्तियां उपलब्ध हैं। लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्तियों के फ्रेम सेट भी उपलब्ध हैं तो इलेक्ट्रानिक रंगीन लाइटों से सजी आकृतियां भी मिल रही हैं। ये सेट 200 से 300 रुपये में मिल रहे हैं।

    तरह-तरह के मेवे, मिठाइयां और नमकीन

    बाजार में दीपावली को लेकर मेवे के कई तरह के पैक मिल रहे हैं। आकर्षक ड्राइफ्रूट केस मिल रहे हैं, जिनमें आप सूखे मेवे, मिठाइयां, नमकीन आदि रखकर मेहमानों का आतिथ्य कर सकते हैं। रेशमी कपड़ों से बने फाइबर के केस के साथ ही जूट की रस्सियों से बुनी टोकरियों की आकृति वाले ड्राइफ्रूट केस भी हैं। देशी लुक वाले ये केस भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। सुनहरे मेटल और प्लाईवुड से बने बाक्स मजबूती के साथ आकर्षक भी हैं।

    इनके साथ ही शीशे के जार वाले विशेष बाक्स भी उपलब्ध हैं। ये 450 रुपये से तीन हजार रुपये तक में मिल रहे हैं। इनके अलावा मिठाइयां भी विभिन्न वैराइटी मिल रही हैं। दुकानदार विशेष कुमार ने बताया कि इस बार 50-60 तरह की मिठाई तैयार कराई जा रही हैं। मिठाइयां 450 रुपये से लेकर दो हजार रुपये किलोग्राम तक में मिल रही हैं।