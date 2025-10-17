Language
    अफगानिस्तान से पिटने के बाद भी नहीं सुधर रहा पाक, अब भारत को लेकर दिया विवादित बयान

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:42 AM (IST)

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम जारी है, इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर सीमा पर 'गंदा खेल' खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने 'टू-फ्रंट वॉर' के लिए तैयार रहने की बात कही है। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और अपने पड़ोसियों को दोष देता है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है।

    ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटों का युद्ध विराम जारी है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच 8 अक्टूबर को संघर्ष शुरू हुआ था। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस युद्ध को भारत से जोड़ दिया है।

    इतना ही नहीं ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर एक विवादित टिप्पणी भी कर दी है। एक पाकिस्तानी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान पाक के रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पर भारत गंदा खेल खेल सकता है। इस दौरान पाक के रक्षा मंत्री ने कहा दावा किया कि उनका देश टू-फ्रंटवॉर के लिए तैयार है।

    ख्वाजा आसिफ की विवादित टिप्पणी

    बता दें कि एक समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार के दौरान ख्वाजा आसिफबॉर्डर पर भारत की उकसावे की कार्रवाई की संभावना के बारे में बात कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात की काफी अधिक संभावनाएं हैं।

    इस साक्षात्कार के दौरान एंकर ने सवाल किया कि क्या अगर टू-फ्रंटवॉर छिड़ जाता है, तो क्या आपने इससे निपटने के तरीके पर प्रधानमंत्री के साथ कोई मीटिंग की है?

    इस सवाल के जवाब मेंआसिफ ने कहा कि हां, स्ट्रेटेजी तैयार हैं। मैं उन पर पब्लिकली बात नहीं कर सकता, लेकिन हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं।

    पहले भी आसिफ कर चुके हैं ऐसी टिप्पणी

    गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़े युद्ध के बाद से ही पाक भारत पर कई आरोप लगा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत की तरफ से प्रॉक्सीवॉर लड़ने का आरोप लगाया था।

    बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में जियोन्यूज से बात करते हुए आसिफ ने अपने देश के आतंकी अतीत को नजरअंदाज करते हुए कहा था कि मुझे शक है कि सीजफायर चलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के फैसले भारत स्पॉन्सर कर रहा है। इतना ही नहीं आसिफ ख्वाजा ने आरोप लगाया कि अभी काबुल दिल्ली के लिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है।

    अफगानिस्तान और पाकिस्तान संघर्ष पर भारत का बयान

    गुरुवार को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष पर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस संघर्ष को लेकर तीन बातें साफ है। एक, पाकिस्तान टेररिस्टऑर्गनाइजेशन को पनाह देता है और टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉन्सर करता है। दूसरी बात अपनी अंदरूनी नाकामियों के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वहीं, तीसरी बात पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने इलाकों पर सॉवरेनिटी का इस्तेमाल कर रहा है। भारत अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियलइंटीग्रिटी और आजादी के लिए पूरी तरह कमिटेड है। 

