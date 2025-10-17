Language
    अफगानिस्तान के सामने झुका पाकिस्तान, शहबाज शरीफ बोले- हम बातचीत के लिए तैयार

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:34 AM (IST)

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी है, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान इस्लामाबाद की शर्तों को पूरा करता है, तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी है, और पाकिस्तान ने स्थायी समाधान की उम्मीद जताई है। 

    Hero Image

    अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार हुए शहबाज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच फिलहाल सीजफायर भी लागू है। लेकिन पाकिस्तान को अब इस बात का डर सता रहा है कि सीजफायर होने के बाद क्या होगा। इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।

    दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहाबज शरीफ ने ये बयान केंद्रीय कैबिनेट को संबोधित करते हुए गुरुवार को दिया। शहबाज शरीप ने कहा कि अगर अफगानिस्तान दोनों पक्षों के बीच हालिया सीमा पार शत्रुता के बाद इस्लामाबाद की "उचित" शर्तों को पूरा करता है, तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है।

    सीजफायर पर सहमत हुए दोनों देश

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर हुई घातक झड़पों के बाद यह संघर्ष व्यापक होने का खतरा था। हालांकि, दोनों देश बुधवार को एक अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हुए। इसके बाद से 48 घंटे का सीजफायर लागू है। तालिबान द्वारा अनुरोधित और आपसी सहमति से किया गया यह सीजफायर 15 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू हुआ जो 48 घंटे तक चलेगा।

    गेंद उनके पाले में है...

    पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए तनाव को लेकर पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने 48 घंटे के अस्थायी युद्धविराम का फैसला किया। शहबाज ने यह भी कहा कि गेंद उनके पाले में यानी अफगानिस्तान के पाले में है। अगर वे बातचीत के जरिए हमारी उचित शर्तों को पूरा करना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं।

    शहबाज ने जताई स्थायी समाधान की उम्मीद

    डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, शहबाज ने कहा कि अगर अफगान पक्ष "ईमानदार और गंभीर" है, तो वह बातचीत की पहल करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के सहयोगी देश, खासकर कतर, भी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज ने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाला जाएगा, इसमें अफगानिस्तान की धरती से "फ़ितना अल-ख़वारिज" का सफाया भी शामिल है ताकि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा न किया जा सके।

    फिलिस्तीनियों का किया समर्थन

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दोहराया कि "फिलिस्तीनियों को अपना अलग राज्य मिलना चाहिए," और कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे का समर्थन करना जारी रखेगा। उन्होंने युद्धविराम के प्रयासों के लिए "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और सभी मुस्लिम देशों," विशेष रूप से कतर, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात के योगदान की भी सराहना की।

    वहीं, उन्होंने सीजफायर के फैसले को लेकर कहा हमें उम्मीद है कि "ठोस मांगों" के आधार पर भविष्य में भी युद्धविराम जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह सिर्फ टाइम पास के लिए किया गया है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। (समाचार एजेंसी, एएनाई के इनपुट के साथ)

