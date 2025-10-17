Language
    Gaza War: आमजनों की हत्या पर भड़के ट्रंप, बोले- नरसंहार जारी रखा तो गाजा में घुसकर हमास लड़ाकों को मारेंगे

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:25 AM (IST)

    ट्रंप बोले- नरसंहार जारी रखा तो गाजा में घुसकर हमास लड़ाकों को मारेंगे (फाइल फोटो)

    एएफपी, वाशिंगटन। पिछले सप्ताह इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौता होने के बाद हमास ने उन लोगों को मौत के घाट उतार रहा है जिन्होंने इजरायल की मदद की थी। बताया जा रहा है अब तक हमास सैंकड़ों की संख्या में सरेआम फलस्तीनियों को मार चुका है। वहीं, इस पर ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है।

     ट्रंप ने पोस्ट कर जताया गुस्सा

    ट्रंप ने कहा, गाजा में हमास ने यदि आमजनों को मारना जारी रखा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और हम गाजा में घुसकर हमास लड़ाकों को मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात अपने इंटरनेट मीडिया पोस्टमें कही है।

     पिछले सप्ताह इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ है

    ट्रंप की यह गंभीर चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब उन्होंने पिछले सप्ताह इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौते के प्रभावी होने के बाद से क्षेत्र में आंतरिक हिंसा को कम करके आंका था।

     अमेरिका इजरायल के नए हमलों का समर्थन करेगा

    राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी ने गाजा में प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन के पिछले बयानों से आगे की चेतावनी है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो अमेरिका इजरायल के नए हमलों का समर्थन करेगा।

    अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को एनबीसी के मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा कि हम गाजा में "जमीन पर सैनिक तैनात करने की योजना नहीं बना रहे हैं" तथा 200 अमेरिकी सैनिकों को केवल "युद्ध विराम की शर्तों की निगरानी" के लिए इजरायल में तैनात किया जा रहा है।

    गाजा में हमास का कब्जा

    18 साल पहले जब उग्रवादियों ने गाजा पर सत्ता हथिया ली थी, तब हमास द्वारा संचालित पुलिस ने उच्च स्तर की जन सुरक्षा बनाए रखी थी और साथ ही असहमति पर भी नकेल कसी थी। हाल के महीनों में, जब इजरायली सेना ने गाजा के बड़े इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और हमास सुरक्षा बलों पर हवाई हमले किए, तो पुलिस की भूमिका काफी हद तक कम हो गई।