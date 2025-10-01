कौन बनाएगा भारत का 5th-Gen फाइटर स्टील्थ जेट, 15000 करोड़ रुपये की रेस में कूदे अदाणी; क्या जीत पाएंगे बोली?
India Fifth Generation Fighter Jet AMCA भारत फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट AMCA का निर्माण कर रहा है जिसके प्रोटोटाइप के लिए अडानी ग्रुप समेत सात कंपनियों ने बोलियां लगाई हैं। रक्षा मंत्रालय इस परियोजना के लिए दो कंपनियों का चयन करेगा जिन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 15000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
नई दिल्ली। India Fifth Generation Fighter Jet AMCA: बदलती दुनिया में भारत भी बदल रहा है। एक समय था कि हिंदुस्तान डिफेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन आज भारत खुद के फाइटर जेट बना रहा है। दूसरे देशों को मिसाइल से लेकर कई सैन्य उपकरण मुहैया करा रहा है। इसी कड़ी में भारत खुद अपना फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट AMCA बना रहा है। DRDO की देखरेख में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी (Advanced Medium Combat Aircraft) का निर्माण किया जा रहा है। डिजाइन और इसके विकास के लिए कई भारतीय कंपनियां बोलियां भी लग रही हैं। अब इसके प्रोटोटाइप की बोली में अदाणी ग्रुप की भी एंट्री हो चुकी है।
AMCA का प्रोटोटाइप बनाने की रेस में हैं 7 दिग्गज
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, एलएंडटी, एचएएल, अडानी डिफेंस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स सहित सात भारतीय रक्षा दिग्गजों ने एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम के तहत भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए बोलियां लगाई हैं। अब दो बोलीदाताओं को चुना जाएगा और उन्हें एएमसीए के पांच मॉडल बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके बाद विनिर्माण अधिकार दिए जाएंगे।
डिफेंस मिनिस्ट्री भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य अनुसंधान एवं विकास पहल के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। पूर्व डीआरडीओ मिसाइल वैज्ञानिक ए. शिवथानु पिल्लई के नेतृत्व में एक हाई लेवल पैनल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए बोलीदाताओं की सिफारिश करने से पहले तकनीकी और व्यावसायिक दोनों पहलुओं की जांच करेगा। कमेटी डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद अंतिम फैसला रक्षा मंत्रालय लेगा कि आखिर किसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना जाए।
यह भी पढ़ें- गांव के लड़के ने बिना फंडिंग के बना डाली ₹100000 करोड़ की कंपनी, ऐसा होने पर अंबानी-अदाणी भी हो सकते हैं पीछे
बोली लगाने वाली कंपनियों को एएमसीए डिजाइन को अपनाने की क्षमता और विकास, निर्माण, सिस्टम एकीकरण और उड़ान परीक्षण में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित करना होगा। कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स सहित अन्य कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हैं।
AMCA बनते ही इस खास लिस्ट में शामिल हो जाएगा भारत
एएमसीए 2 लाख करोड़ रुपये की मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है जिसके तहत 125 से अधिक लड़ाकू जेट विमानों का प्रोडक्शन की जाने की उम्मीद है। इसके बनते ही भारत 5th Gen लड़ाकू विमान रखने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मई 2025 तक फिफ्ट जेनरेशन फाइटर जेट केवल अमेरिका (F-22 और F-35), चीन (J-20) और रूस (Su-57) के पास ही हैं।
2035 तक हो सकती है पहले बैच की डिलीवरी
AMCA को दो इंजन वाला, एकल सीट वाला स्टील्थ लड़ाकू विमान माना जा रहा है जिसमें आंतरिक हथियार और बेहतर युद्धक्षेत्र सॉफ्टवेयर जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी। इसे 2034-35 के आसपास भारतीय वायु सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। पहले बैच में 120 विमान शामिल होंगे, जिनकी डिलीवरी 2035 तक करने का लक्ष्य है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जैसी सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र की कंपनियां बोली में सीधे चुनौती दे रही हैं। यह परियोजना भारत की रक्षा खरीद में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य विदेशी प्लेटफार्मों पर निर्भरता कम करना और बड़े पैमाने पर स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण करना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।