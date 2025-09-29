यूपी व महाराष्ट्र में सहारा की ये प्रॉपर्टीज खरीदेगा अदाणी ग्रुप, सहारा समूह ने बेचने के लिए SC से मांगी मंजूरी
सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर समेत विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचना चाहता है। सहारा ग्रुप ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और संपत्ति बेचने के लिए अनुमति मांगी है। इन संपत्तियों को बेचने से मिलने वाली राशि को बाजार नियामक सेबी-सहारा ‘रिफंड’ खाते में जमा कर दिया गया।
नई दिल्ली। सहारा ग्रुप (Sahara Group Properties) की कंपनी ने अदाणी प्रॉपर्टीज को अपने समूह की संपत्ति बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है। दरअसल, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर समेत विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर संभवतः 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अधिवक्ता गौतम अवस्थी के माध्यम से दायर याचिका में ‘‘ सहारा समूह से संबंधित विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 6 सितंबर 2025 की ‘टर्म शीट’ में निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर बेचने के लिए’’ अनुमति मांगी गई है।
सहारा समूह की ओर से दायर अंतरिम आवेदन में कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के अनुसरण में तथा विभिन्न आदेशों के माध्यम से इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद, SICCL और सहारा समूह बड़ी मुश्किल से अपनी कुछ चल एवं अचल संपत्तियों को बेचने में सक्षम हुए हैं। खास बात है कि इन संपत्तियों को बेचने से मिलने वाली राशि को बाजार नियामक सेबी-सहारा ‘रिफंड’ खाते में जमा कर दिया गया।
16000 करोड़ की संपत्ति बेची गई
इसमें कहा गया कि ‘‘कुल 24,030 करोड़ रुपये की मूल राशि में से, सहारा समूह ने अपनी चल एवं अचल संपत्तियों की बिक्री/परिसमापन के माध्यम से लगभग 16,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है और उसे सेबी-सहारा ‘रिफंड’ खाते में जमा कर दिया है।’’ एसआईसीसीएल ने कहा कि नवंबर 2023 में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन होने के बाद समूह ने अपना एकमात्र निर्णयकर्ता खो दिया है जो अब तक समूह की ओर से सभी निर्णय ले रहा था।
ये भी पढ़ें- प्रॉपर्टी मार्केट में बनने जा रहा नया रिकॉर्ड, आने वाला है 500 करोड़ का फ्लैट, किस शहर में बनेगा और कौन बनाएगा
इसमें कहा गया, ‘‘ दिवंगत सुब्रत रॉय के परिवार के सदस्य सहारा समूह के दैनिक व्यावसायिक संचालन एवं प्रबंधन में शामिल नहीं थे। हालांकि, निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु परिवार के सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सहारा समूह ने निर्णय लिया है कि उसकी संपत्तियों को अधिकतम मूल्य पर और शीघ्रता से बेचा जाए ताकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जा सके, सहारा समूह के दायित्वों का निर्वहन किया जा सके और वर्तमान अवमानना कार्यवाही को समाप्त किया जा सके।’’
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।