यूपी व महाराष्ट्र में सहारा की ये प्रॉपर्टीज खरीदेगा अदाणी ग्रुप, सहारा समूह ने बेचने के लिए SC से मांगी मंजूरी

नई दिल्ली। सहारा ग्रुप (Sahara Group Properties) की कंपनी ने अदाणी प्रॉपर्टीज को अपने समूह की संपत्ति बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है। दरअसल, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर समेत विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर संभवतः 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अधिवक्ता गौतम अवस्थी के माध्यम से दायर याचिका में ‘‘ सहारा समूह से संबंधित विभिन्न संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 6 सितंबर 2025 की ‘टर्म शीट’ में निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर बेचने के लिए’’ अनुमति मांगी गई है।

सहारा समूह की ओर से दायर अंतरिम आवेदन में कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के अनुसरण में तथा विभिन्न आदेशों के माध्यम से इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद, SICCL और सहारा समूह बड़ी मुश्किल से अपनी कुछ चल एवं अचल संपत्तियों को बेचने में सक्षम हुए हैं। खास बात है कि इन संपत्तियों को बेचने से मिलने वाली राशि को बाजार नियामक सेबी-सहारा ‘रिफंड’ खाते में जमा कर दिया गया।