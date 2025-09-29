प्रॉपर्टी मार्केट में बनने जा रहा नया रिकॉर्ड, आने वाला है 500 करोड़ का फ्लैट, किस शहर में बनेगा और कौन बनाएगा

अल्ट्रा-लक्ज़री अपार्टमेंट्स के तौर पर डीएलएफ कैमेलिया का 100 करोड़ वाला फ्लैट काफी फेमस हुआ है। अब एक और रियल एस्टेट फर्म ने 500 करोड़ रुपये तक के अपार्टमेंट्स को लॉन्च करने का फैसला किया है। यह रियल्टी कंपनी अगले साल जून तक मुंबई के नेपियंसी रोड और दुबई डाउनटाउन में दो नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है।

नई दिल्ली। 500 करोड़ में एक आलीशान बंगला या महल बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि भारत में अब एक फ्लैट की कीमत 500 करोड़ (Flat Price Rs 500 Crore) होने जा रही है। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? इससे पहले डीएलएफ कैमेलिया, अल्ट्रा-लक्ज़री अपार्टमेंट्स के तौर पर काफी फेमस हुआ, जिसमें के अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये तक रही। अब अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ वाले लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए, एक और रियल एस्टेट फर्म ने 500 करोड़ रुपये तक के अपार्टमेंट्स को लॉन्च करने का फैसला किया है।

दरअसल, सनटेक रियल्टी, रियल एस्टेट लाइफस्टाइल ब्रांड 'इमांस' के साथ मुंबई और दुबई में दो नए अल्ट्रा-लक्ज़री हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। सनटेक रियल्टी के सीएमडी कमल खेतान ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "हम 'इमांस' और 'इंडलजेंस' के मेल से बने नए ब्रांड 'इमांस' के तहत अल्ट्रा-लक्ज़री रेसिडेंशियल सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ प्रत्येक अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।"