    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    भारत के सबसे बड़े अरबपति Mukes Ambani का जन्म 19 अप्रैल, 1957 को यमन में हुआ था, जहां 99% से ज्यादा की आबादी मुस्लिम है। 1958 में, उनका परिवार भारत वा ...और पढ़ें

    इस मुस्लिम देश में हुआ था भारत के सबसे बड़े अरबपति का जन्म, 10 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ; नाम जानते हैं आप

    नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी के बारे में आपको पता ही होगा। एशिया के साथ वह भारत के सबसे अमीर शख्स है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के सबसे बड़े अमीर या कहें अरबपति का जन्म इंडिया में नहीं हुआ था? शायद बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी किस देश में जन्मे थे।

    मुकेश अंबानी, एक भारतीय अरबपति बिजनेसमैन हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयरहोल्डर हैं। RIL एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से भारत की सबसे कीमती कंपनी है। रिलायंस का मार्केट कैप 2105719.80 करोड़ रुपये है।

    इस मुस्लिम देश में हुआ था मुकेश अंबानी का जन्म

    बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी का जन्म भारत में नहीं हुआ था। मुकेश धीरूभाई अंबानी का जन्म  19 अप्रैल, 1957 को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी अदन (वर्तमान यमन) में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर हुआ था।

    यमन की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। अनुमान के मुताबिक आबादी का 99% से ज्यादा हिस्सा इस्लामिक है, जो मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम (लगभग 60-66%) और जायदी शिया इस्लाम (लगभग 33-35%) में बंटा हुआ है। साथ ही छोटे इस्माइली शिया और दूसरे इस्लामिक ग्रुप भी हैं। गैर-मुस्लिम, जिनमें ईसाई, बहाई, हिंदू और एक बहुत छोटा यहूदी समुदाय शामिल हैं, आबादी का 1% से भी कम हैं, जिनमें से ज्यादातर ईसाई आर्थिक प्रवासी हैं।

    1958 में भारत आ गए थे मुकेश अंबानी

    मुकेश अंबानी यमन में कुछ ही समय रहे, क्योंकि उनके पिता ने 1958 में भारत वापस आकर मसालों और टेक्सटाइल का ट्रेडिंग बिज़नेस शुरू करने का फैसला किया। बाद में इसका नाम पहले "विमल" था, लेकिन बाद में बदलकर "ओनली विमल" कर दिया गया। उनका परिवार 1970 के दशक तक मुंबई के भुलेश्वर में एक छोटे से दो-बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था। भारत आने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अंबानी फिर भी एक आम सोसाइटी में रहते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, और उन्हें कभी जेब खर्च नहीं मिलता था।

    लेकिन अदन में राजनीतिक अस्थिरता के कारण, परिवार 1958 में मुंबई के भुलेश्वर में शिफ्ट हो गया। जहां वे एक चॉल में रहते थे। उसी साल धीरूभाई अंबानी और उनके एक चचेरे भाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की।

    मुकेश अंबानी बिजनेस में कब आए?

    1981 में उन्होंने अपने पिता धीरूभाई अंबानी को उनके फैमिली बिजनेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चलाने में मदद करना शुरू किया। इस समय तक, यह बिजनेस पहले ही इतना फैल चुका था कि यह रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में भी काम करता था। इस बिजनेस में रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी शामिल थे। रिलायंस रिटेल लिमिटेड, जो एक और सब्सिडियरी है, भारत की सबसे बड़ी रिटेलर भी है। रिलायंस के जियो ने 5 सितंबर 2016 को पब्लिक लॉन्च के बाद से देश की टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में टॉप-5 में जगह बनाई है।

    कितनी है मुकेश अंबानी की नेटवर्थ? Mukesh Ambani Net Worth

    फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के अनुसार मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस समय $111.4B है। भारतीय रुपये में उनकी नेटवर्थ करीब 10 लाख करोड़ रुपये है। वहीं, बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप इस समय 2105719.80 करोड़ रुपये है। रिलायंस इस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 

