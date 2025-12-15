2025 में गौतम अदाणी ने खरीदी एक से एक धांसू कंपनी, लिस्ट में JP Associates से लेकर FSTC तक; चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली। 2025 खत्म होने को है। 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो 2025 में सफल नहीं हुए, वो 2026 में सफल होने की नई पटकथा लिखने को तैयार है। आने वाला नया साल बहुतों की कामयाबी का इंतजार कर रहा है। बड़े-बड़े दिग्गज बिजनेस ग्रुप 2026 में भी नया मुकाम हासिल करने के लिए अपनी स्ट्रैटिजी बना रहे हैं। कुछ के लिए 2025 अब तक कुछ खास नहीं रहा। लेकिन कुछ लोगों के यह साल अब तक खासम खास रहा है। इनमें गौतम अदाणी का भी नाम शामिल है।

गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप ने 2025 में अब तक कई बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। इन सफलताओं में बड़ी और छोटी कंपनियों को खरीदना भी रहा है। अदाणी ग्रुप ने इस साल कई अधिग्रहण किए हैं। इनमें JP Associates का भी नाम शामिल हैं। हालांकि, जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण का प्रोसेस अभी जारी है। अभी यह पूर्ण नहीं हो पाया है। कुछ ही महीनों में इसे भी पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि अदाणी ने ही जयप्रकाश को खरीदने की बोली जीती है।

2025 में गौतम अदाणी ने किन-किन कंपनियों का किया अधिग्रहण? गौतम अदाणी इस साल अब तक कई कंपनियों का अधिग्रहण कर चुके हैं। इसमें से कई प्रोसेस में हैं। इन अधिग्रहणों में सबसे बड़ा अधिग्रहण JP Associates का होगा। हालांकि, अभी यह पूर्ण नहीं हो पाया है। यह प्रोसेस में है। अदाणी ग्रुप द्वारा 2025 में अब तक किए गए कुछ प्रमुख अधिग्रहण नीचे दिए गए हैं। इ

Jaiprakash Associates Limited

KPS III HVDC Transmission Ltd.

Flight Simulation Technique Centre (FSTC)

Trade Castle Tech Park Pvt Ltd.

Vidarbha Industries Power Ltd.

ITD Cementation JP Associates खरीदने की बोली अदाणी ने जीती अदाणी ग्रुप ने इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को खरीदने के लिए बोली जीती। नवंबर 2025 में लेंडर्स ने उनके ₹14,535 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें सीमेंट, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी जैसी कई एसेट्स शामिल हैं। अदाणी ग्रुप ने बेहतर अपफ्रंट पेमेंट और तेज समाधान टाइमलाइन के कारण वेदांता और डालमिया भारत जैसे प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया, हालांकि NCLT से अंतिम रेगुलेटरी मंजूरी अभी बाकी है।

अदाणी एनर्जी ने KPS III HVDC में हासिल की 100% हिस्सेदारी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने PFC कंसल्टिंग से KPS III HVDC ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है कि यह अधिग्रहण ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अवसरों के जरिए अपने शेयरधारकों के लिए वैल्यू बढ़ाने की AESL की रणनीति को और आगे बढ़ाएगा। कंपनी ने डील की कीमत का खुलासा नहीं किया।

एविएशन सेक्टर में भी कूदे अदाणी अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) ने प्राइम एयरो सर्विसेज LLP के साथ मिलकर, भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रेनिंग और सिमुलेशन प्रोवाइडर कंपनी फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (FSTC) में ₹820 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर मेजॉरिटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एग्रीमेंट फाइनल कर लिए हैं।

डेटा सेंटर के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज ने TCTPPL को खरीदा अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने दिसंबर 2025 की शुरुआत में अपने AdaniConneX (ACX) जॉइंट वेंचर के जरिए ट्रेड कैसल टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड (TCTPPL) का ₹231.34 करोड़ में अधिग्रहण पूरा किया, और इसे ACX के डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेट किया। इस डील में TCTPPL का 100% अधिग्रहण शामिल था, जो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास महत्वपूर्ण जमीन के टुकड़े और लाइसेंस हैं, ताकि यह AdaniConneX के डेटा सेंटर विस्तार के लिए एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में काम कर सके।

अदाणी पावर की पावर बढ़ी अदाणी पावर ने जुलाई 2025 में ₹4000 करोड़ में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (VIPL) का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण से उसके पोर्टफोलियो में 2x300 MW का पावर प्लांट जुड़ गया। यह महाराष्ट्र के बुटीबोरी में 2x300 MW का कोयला प्लांट है। NCLT की मंजूरी के बाद जुलाई 2025 में यह डील फाइनल हुई, जिससे अदाणी की पावर क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई और इस इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन के जरिए पश्चिमी भारत में उसकी मौजूदगी का विस्तार हुआ।