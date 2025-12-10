अदाणी की कंपनी में किसने बेच दिए 2 करोड़ 80 लाख शेयर, खरीदार का नाम भी नहीं आया सामने; स्टॉक में दिखी तेजी
नई दिल्ली। बुधवार को अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें कंपनी की लगभग 1.7 प्रतिशत इक्विटी शामिल थी, जिसकी कीमत 2,718 करोड़ रुपये थी। ब्लॉक विंडो में 2.8 करोड़ शेयरों का लेन-देन 970 रुपये प्रति शेयर पर हुआ, जो स्टॉक के कल के क्लोजिंग प्राइस से 2.9 प्रतिशत कम था। इस डील के तहत किसने शेयर खरीदे और किसने बेचे अभी औपचारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन खबरों की मानें तो फ्रेंच एनर्जी दिग्गज TotalEnergies ने 10 दिसंबर को ब्लॉक डील के जरिए Adani Green Energy Ltd. (AGEL) में हिस्सेदारी बेच दी है।
सुबह के ट्रेड में अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में लगभग 2 फीसदी के तेजे देखने को मिली। इसके शेयर कल 998.90 के रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और आज यह 1,027.80 रुपये के स्तर तक गए। इस साल अब तक स्टॉक में 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका P/E 84.9 है, और मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 1,65,178.82 करोड़ रुपये है।
इन रिपोर्ट्स में सामने आया बेचने वाले का नाम
वहीं, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंच एनर्जी कंपनी TotalEnergies ने 10 दिसंबर को ब्लॉक डील के जरिए Adani Green Energy Ltd. (AGEL) में लगभग 1.5% हिस्सेदारी बेच दी है। TotalEnergies ने ₹970 के फ्लोर प्राइस पर 2.47 करोड़ शेयर बेचे हैं, जो पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से 2.9% कम है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार डील हो चुकी है और टोटल एनर्जी ने अपने शेयर बेचे हैं।
यह फ्रेंच कंपनी इस डील से लगभग ₹2,400 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रही है। यह ऐसे समय में हुआ है जब पहले ऐसी खबरें आई थीं कि TotalEnergies नवंबर में AGEL में अपनी लगभग 6% हिस्सेदारी बेचने की सोच रही थी, ताकि कर्ज़ मैनेज किया जा सके और 2021 में भारतीय कंपनी में किए गए निवेश से प्रॉफ़िट कमाया जा सके।
टोटल एनर्जी की अदाणी ग्रीन में कितनी हिस्सेदारी?
30 सितंबर तक, टोटल एनर्जी के पास AGEL में 19% हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत $8 बिलियन थी, जो उसकी दो सब्सिडियरी कंपनियों, TotalEnergies Renewables Indian Ocean Ltd., और TotalEnergies Solar Wind Indian Ocean Ltd. के बीच बंटी हुई है। सितंबर तिमाही के आखिर में अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रमोटर्स की कंपनी में 62.43% हिस्सेदारी थी।
TotalEnergies और अदाणी ग्रुप का खास तौर पर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक सहयोग है। इसमें बड़े निवेश, सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के लिए 50:50 जॉइंट वेंचर (JVs), AGEL में हिस्सेदारी, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक JV (अडानी टोटल गैस) शामिल हैं।
