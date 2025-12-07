अदाणी का एविएशन सेक्टर में बड़ा दांव, खरीद ली नई कंपनी; बहुत तगड़ा है प्लान

नई दिल्ली। अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL), प्राइम एयरो सर्विसेज (पीएएस) के साथ मिलकर, फ्लाइट सिमुलेशन टेक्नीक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (FSTC) में 820 करोड़ रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू पर मेजोरिटी स्टेक खरीद रही है। यह डील भारत में एविएशन, डिफेंस और हाई-टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अदाणी ग्रुप के बढ़ते फोकस में एक बड़ा कदम है।

इस डील का एलान पिछले हफ्ते हुआ था। मगर एविएशन सेक्टर पर इसके क्या पॉजिटिव असर पड़ेंगे, आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे मिली दुनिया भर में पहचान बता दें कि FSTC भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रेनिंग और सिमुलेशन कंपनी है, जो 11 एडवांस्ड फुल-फ्लाइट सिमुलेटर और 17 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट चलाती है। कंपनी के पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) से सर्टिफाइड है, जिससे इसके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को दुनिया भर में पहचान मिली है।

FSTC गुरुग्राम और हैदराबाद में मॉडर्न सिमुलेशन सेंटर चलाती है और इसके पास इसे बढ़ाने की काफी कैपेसिटी भी है।

फ्लाइंग स्कूल भी करती है ऑपरेट सिमुलेटर के अलावा, FSTC के पास हरियाणा के भिवानी और नारनौल में भारत के बड़े फ्लाइंग स्कूल भी हैं। इन फैसिलिटी के जरिए कंपनी कमर्शियल और डिफेंस पायलटों को ट्रेनिंग देती है देश के लिए स्किल्ड एविएशन प्रोफेशनल्स तैयार करती है।

अदाणी ग्रुप का बड़ा प्लान अदाणी एंटरप्राइजेज के अनुसार सिमुलेटर-बेस्ड ट्रेनिंग एक बड़े मौके के तौर पर सामने आ रही है। ये ऐसा विशेष रूप से डिफेंस पायलट ट्रेनिंग में कर पा रही है। इस तरीके में ट्रेनिंग का खर्च घटता है और सेफ्टी और एफिशिएंसी बेहतर होती है।

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा कि यह एक्विजिशन ग्रुप की पूरी तरह से इंटीग्रेटेड एविएशन सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनाने की स्ट्रैटेजी में एक नैचुरल अगला कदम है।