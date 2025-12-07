इन शेयरों ने पिछले हफ्ते चमका दी किस्मत, 5 दिन में दिया 57% तक रिटर्न

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार ने नया रिकॉर्ड लेवल छू लिया। BSE सेंसेक्स इंडेक्स 85,712.37 पर फ्लैट बंद हुआ, जो हफ्ते के दौरान 86,159.02 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स भी हफ्ते के दौरान 26325.8 के नए रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद थोड़े बदलाव के साथ 26,186.45 पर बंद हुआ।

वहीं 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने 5 दिन में निवेशकों को 57 फीसदी तक रिटर्न दिया। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में।

Parmeshwar Metal Share Price परमेश्वर मेटल का शेयर पिछले हफ्ते 81.18 रुपये से 127.79 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 5 दिन में 57.42 फीसदी रिटर्न मिला। कंपनी की मौजूदा मार्केट कैपिटल 195.60 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 5 फीसदी गिरकर 127.79 रुपये पर बंद हुआ था।

Ortin Global Share Price ओरटिन ग्लोबल का शेयर पिछले हफ्ते 11.53 रुपये से 15.38 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 5 दिन में 33.39 फीसदी रिटर्न मिला। कंपनी की मौजूदा मार्केट कैपिटल 12.95 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 10 फीसदी चढ़कर 15.38 रुपये पर बंद हुआ था।

Mohite Industries Share Price मोहित इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले हफ्ते 2.79 रुपये से 3.73 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 5 दिन में 32.26 फीसदी रिटर्न मिला। कंपनी की मौजूदा मार्केट कैपिटल 71.15 करोड़ रुपये है। शुक्रवार को इसका शेयर 9.82 फीसदी चढ़कर 3.69 रुपये पर बंद हुआ था।