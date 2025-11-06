Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंगाल पाकिस्तान की चमकी किस्मत, यहां मिला 'सोने का खजाना'; 56.34 लाख करोड़ रुपये हो सकती है वैल्यू

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:01 AM (IST)

    पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तरबेला डैम में एक बड़ा सोने का भंडार (Pakistan Gold Reserves) मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 636 बिलियन डॉलर है। मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण से सोने की मात्रा का पता चला। एयर कराची इस परियोजना में निवेश करने को तैयार है। इससे पहले पंजाब में भी सोने का भंडार मिला था। अगर यह सोना निकाला जाता है, तो पाकिस्तान कर्ज चुका सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान को बांध की मिट्टी में मिला सोने का विशाल भंडार

    नई दिल्ली। पाकिस्तान की कंगाली किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की खस्ता हालत, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जगजाहिर है। वहीं विदेशी कर्ज भी पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। पर अब इसकी परेशानियों का हल निकल सकता है।
    दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में एक बड़ा गोल्ड रिजर्व (Pakistan Gold Reserves) मिला है, जिसकी वैल्यू लाखों करोड़ रुपये है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    कहां मिला गोल्ड रिजर्व

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद तरबेला डैम की मिट्टी में 636 बिलियन डॉलर की कीमत का सोने का भंडार मिला है। इसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू लगभग 56.34 लाख करोड़ रुपये है। रिपोर्ट्स के अनुसार गोताखोरों ने बांध के अंदर से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए, जिन्हें बाद में लैब में एनालाइज किया गया।
    मिट्टी के सैम्पल को एनालाइज करके पर सोने की मात्रा का पता लगाया गया।

    अभी अनुमानित है वैल्यू

    मिट्टी के सैम्पल को एनालाइज करने पर सामने आए नतीजों के आधार पर, बांध की मिट्टी में मौजूद कुल सोने की वैल्यू करीब 636 बिलियन डॉलर आंकी गयी। हालांकि ये अभी अनुमान है। अगर इतनी वैल्यू का गोल्ड मिलता है तो पाकिस्तान का पूरा कर्ज चुकाने के लिए ये काफी होगा।

    इस प्रोजेक्ट की पेशकश पाकिस्तान जल और विद्युत विकास प्राधिकरण (WAPDA) को की गयी है। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लेती, तो एयर कराची इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने, सोना निकालने और उसे देश को सौंपने के लिए तैयार है।
    एयर कराची ने हॉलैंड में ड्रेजिंग एक्सपर्ट्स के साथ-साथ एम्स्टर्डम और कनाडा में पार्टनर्स के साथ पहले ही बातचीत कर ली है। पाकिस्तान सरकार से हरी झंडी मिलने पर एयर कराची इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

    पहले भी मिला है गोल्ड रिजर्व

    इससे पहले इसी साल मार्च में भी पाकिस्तान को एक बड़ा गोल्ड रिजर्व मिलने की खबर सामने आई थी। तब पंजाब में सिंधु नदी के किनारे 80,000 करोड़ रुपये के सोने का एक बहुत बड़ा भंडार मिलने की रिपोर्ट्स आईं थीं। उस सोने को पाकिस्तान के लिए एक संभावित आर्थिक सहारा माना गया था।

    ये भी पढ़ें - इसे कहते हैं मौके पे चौका! RBL Bank में पूरी हिस्सेदारी बेचेगी M&M; 2 साल में कमाया अरबों रुपये का प्रॉफिट