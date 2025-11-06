कंगाल पाकिस्तान की चमकी किस्मत, यहां मिला 'सोने का खजाना'; 56.34 लाख करोड़ रुपये हो सकती है वैल्यू

नई दिल्ली। पाकिस्तान की कंगाली किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की खस्ता हालत, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जगजाहिर है। वहीं विदेशी कर्ज भी पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। पर अब इसकी परेशानियों का हल निकल सकता है।

दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में एक बड़ा गोल्ड रिजर्व (Pakistan Gold Reserves) मिला है, जिसकी वैल्यू लाखों करोड़ रुपये है।

कहां मिला गोल्ड रिजर्व पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद तरबेला डैम की मिट्टी में 636 बिलियन डॉलर की कीमत का सोने का भंडार मिला है। इसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू लगभग 56.34 लाख करोड़ रुपये है। रिपोर्ट्स के अनुसार गोताखोरों ने बांध के अंदर से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए, जिन्हें बाद में लैब में एनालाइज किया गया।

मिट्टी के सैम्पल को एनालाइज करके पर सोने की मात्रा का पता लगाया गया।

अभी अनुमानित है वैल्यू मिट्टी के सैम्पल को एनालाइज करने पर सामने आए नतीजों के आधार पर, बांध की मिट्टी में मौजूद कुल सोने की वैल्यू करीब 636 बिलियन डॉलर आंकी गयी। हालांकि ये अभी अनुमान है। अगर इतनी वैल्यू का गोल्ड मिलता है तो पाकिस्तान का पूरा कर्ज चुकाने के लिए ये काफी होगा।

इस प्रोजेक्ट की पेशकश पाकिस्तान जल और विद्युत विकास प्राधिकरण (WAPDA) को की गयी है। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लेती, तो एयर कराची इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने, सोना निकालने और उसे देश को सौंपने के लिए तैयार है।

एयर कराची ने हॉलैंड में ड्रेजिंग एक्सपर्ट्स के साथ-साथ एम्स्टर्डम और कनाडा में पार्टनर्स के साथ पहले ही बातचीत कर ली है। पाकिस्तान सरकार से हरी झंडी मिलने पर एयर कराची इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हैं।