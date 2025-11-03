1 कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी, गौतम अदाणी के पास 11 कंपनीज, फिर भी अदाणी से अमीर क्यों हैं अंबानी

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी की गिनती भारत व एशिया के सबसे अमीर अरबपति कारोबारियों में होती है। हालांकि, दौलत और रसूख की इस रेस में मुकेश अंबानी हमेशा गौतम अदाणी से आगे रहे हैं। क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani Net Worth), गौतम अदाणी से कितने अमीर हैं, और कितने मार्जिन से अंबानी व अदाणी की नेटवर्थ में डिफरेंस है। हालांकि, एक समय ऐसा भी आ चुका है जब गौतम अदाणी (Gautam Adani Net Worth), नेटवर्थ के मामले मुकेश अंबानी से आगे निकल गए थे। हालांकि, नंबर वन के इस पायदान पर ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाए।

मुकेश अंबानी की इनकम उनकी एकमात्र लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से आती है, जिसमें जियो, रिलायंस रिटेल और ऑयल टू केमिकल समेत कई डायवर्सिफाई बिजनेसेज हैं। गौतम अदाणी की मार्केट में कुल 11 कंपनी लिस्टेड हैं और कुछ अनलिस्टेड कंपनियां भी हैं। आइये आपको बताते हैं इन दोनों अरबपति कारोबारियों के पास कितनी संपत्ति है और दोनों की नेटवर्थ में कितना अंतर है।

मुकेश अंबानी की नेटवर्थ फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के अनुसार, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 109.1 बिलियन डॉलर (96,84,21,24,05,000) यानी 9 लाख 68 हजार करोड़ से ज्यादा है। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन व सीएमडी हैं और इस कंपनी में 50.01 फीसदी का कंट्रोलिंग स्टैक रखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल मार्केट कैप ₹ 20,08,557 करोड़ है। इसके अलावा, मुकेश अंबानी ने कुछ अन्य कंपनियों का अधिग्रहण और उनमें निवेश भी किया है।

खास बात है कि इस नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी और अरबपतियों की लिस्ट में दुनिया में 17वें नंबर पर हैं। गौतम अदाणी की नेटवर्थ वहीं, फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के अनुसार, गौतम अदाणी की नेटवर्थ 70 बिलियन डॉलर (62,13,16,85,00,000 रुपये) यानी 6 लाख 21 हजार करोड़ रुपये है। सितंबर तक अदाणी समूह की कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग 13.96 लाख करोड़ रुपये रहा। हालांकि, मार्केट कैप में बदलाव शेयरों की कीमतों के गिरने व चढ़ने से होता रहता है।