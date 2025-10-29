उफ! जितना रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल मार्केट कैप, उससे ज्यादा NVIDIA ने एक दिन में जोड़ लिए, कैसे किया ये कारनामा?
अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया (Nvidia Matket Cap) 5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल वाली पहली कंपनी बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर के लिए बड़े ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज Nvidia की रणनीतिक भागीदार है और दोनों भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। Nvidia अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लिए सुपर कंप्यूटर भी बना रही है।
नई दिल्ली। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी Nvidia मंगलवार को $5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटल (Nvidia Market Capital) वाली इतिहास की पहली कंपनी बन गई। Nvidia का स्टॉक NASDAQ पर करीब 5 फीसदी बढ़कर $201.03 के ऑल-टाइम क्लोजिंग हाई पर पहुंच गया।
चिप बनाने वाली Nvidia के शेयर की कीमत में तब बढ़ोतरी हुई, जब कंपनी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर के लिए $500 बिलियन के ऑर्डर और अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए 7 नए सुपरकंप्यूटर बनाने की योजना का ऐलान किया।
रिलायंस की कुल मार्केट से ज्यादा बढ़ी MCap
खास बात ये है कि रिलायंस की जितनी कुल मार्केट कैपिटल है, उससे ज्यादा एनवीडिया की मार्केट कैपिटल एक दिन में बढ़ गई। इस समय रिलायंस की मार्केट कैपिटल 20.31 लाख करोड़ () रुपये है। जबकि लास्ट ट्रेडिंग पर एनवीडिया की मार्केट कैपिटल में 20.47 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ।
नए प्रोडक्ट्स और पार्टनरशिप्स का एलान
Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने मंगलवार को वाशिंगटन, D.C. में एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तारीफ करते हुए की। उन्होंने अपनी स्पीच में नए प्रोडक्ट्स और पार्टनरशिप्स का भी ऐलान किया।
रिलायंस अंबानी भी एनवीडिया की कस्टमर
हाल की पार्टनरशिप के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज Nvidia की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और कस्टमर है। दोनों कंपनियाँ भारत में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। Nvidia रिलायंस के गुजरात में बनने वाले 1-गीगावाट डेटा सेंटर को पावर देने के लिए अपने ब्लैकवेल AI प्रोसेसर और ग्रेस हॉपर चिप्स सप्लाई करेगी।
खूब नई डील कर रही है एनवीडिया
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया भर में अधिक से अधिक अपनाया जा रहा है और इस सेगमेंट में एक अहम कंपनी के तौर पर, Nvidia अमेरिका-चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बीच नई-नई डील कर रही है। Nvidia जो सुपरकंप्यूटर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए बना रही है, उनका इस्तेमाल देश के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के मेंटेनेंस और उसे आगे बढ़ाने में भी किया जाएगा।
