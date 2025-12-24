Language
    प्रॉपर्टी मार्केट में सुस्ती! 9 बड़े शहरों में त्योहारी सीजन में घटी बिक्री, 4 साल बाद इतनी कम डिमांड- रिपोर्ट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:53 PM (IST)

    भारत की टॉप 9 सिटीज में घरों की बिक्री वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में घटकर 98,019 इकाइयों पर आ गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,16,137 यूनिट्स थीं। ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर (Demand in Real Estate Sector) में डिमांड में कमी और आवासीय संपत्तियों की नई पेशकश में गिरावट के चलते भारत के शीर्ष 9 शहरों में घरों की बिक्री वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में घटकर 98,019 इकाइयों पर आ गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,16,137 इकाइयां थी। नवी मुंबई और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को छोड़कर शेष सात शहरों में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। रियल एस्टेट से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी प्रापइक्विटी ने बुधवार को कहा कि यह जुलाई-सितंबर, 2021 के बाद दर्ज की गई तिमाही आधार पर सबसे कम बिक्री है।

    ये आंकड़े प्राथमिक आवासीय बाजारों से संबंधित हैं। अन्य सात शहर बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे हैं। प्रापइक्विटी के संस्थापक और सीईओ समीर जसूजा ने कहा, 'परंपरागत रूप से अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में त्योहारों से बिक्री में काफी तेजी आती है और नई परियोजनाएं पेश होती हैं।

    क्या है प्रॉपर्टी सेल्स में गिरावट की वजह?

    9 शहरों में से, सिर्फ़ नवी मुंबई और दिल्ली-NCR में इस तिमाही में बिक्री में बढ़ोतरी हुई, जो क्रमशः 13 प्रतिशत और 4 प्रतिशत बढ़ी। बाकी सात शहरों में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें बिक्री 31 प्रतिशत तक गिर गई। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर, इस तिमाही में कुल हाउसिंग बिक्री में सिर्फ़ 2 प्रतिशत की गिरावट आई। घर खरीदने वालों की डिमांड घटकर 98,019 यूनिट हो गई, जो पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की गिरावट है और Q3 2025 की तुलना में 2 प्रतिशत की कमी है।

    हालांकि, हालिया गिरावट बाजार में 'प्रीमियम' उत्पादों की ओर रुझान को दर्शाती है जिसका प्रमाण मात्रा में कमी के बावजूद मूल्य वृद्धि से मिलता है।' एनएसई में सूचीबद्ध कंपनी पी. ई. एनालिटिक्स लिमिटेड के पास प्रॉपइक्विटी का स्वामित्व है।

    बेंगलुरू में क्यों घटी घरों की बिक्री?

    देश के सबसे बड़े हाउसिंग मार्केट में से एक, बेंगलुरु में 15,603 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 7 परसेंट कम है, लेकिन सालाना आधार पर लगभग बराबर है। चेन्नई और कोलकाता में पिछली तिमाही के मुकाबले 16 परसेंट की ज़्यादा गिरावट देखी गई, जबकि सालाना आधार पर बिक्री क्रमशः 3 परसेंट और 11 परसेंट कम रही।

    दूसरी ओर, नवी मुंबई एक मजबूत आउटपरफ़ॉर्मर के तौर पर उभरा, जहाँ बिक्री में QoQ 17 प्रतिशत और सालाना 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। प्रमुख बाजारों में पुणे में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जहाँ एब्जॉर्प्शन घटकर 15,788 यूनिट रह गया, जो पिछले साल के मुकाबले 31 प्रतिशत कम है।

    (एजेंसी इनपुट के साथ)

