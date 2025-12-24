नहीं थम रही चांदी की रफ्तार! दिनभर में ही ₹10000 महंगी, सभी जगह टूटे रिकॉर्ड; सोना कहां पहुंचा?

Gold Silver Price Today: बुधवार, 24 दिसंबर को सोना और चांदी दोनों ने नया इतिहास रच दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार $4,500 प्रति औंस (Gold Price Hike) के पार पहुंच गया, जबकि चांदी ने $72 प्रति औंस (2,28,085 रुपए प्रति किलोग्राम) का स्तर (Silver Price Hike) तोड़ दिया। इस तेजी का असर घरेलू बाजार में भी साफ दिखा। MCX पर चांदी करीब 4,000 रुपए उछली, वहीं IBJA रेट में दिनभर में लगभग 10,000 रुपए की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। यानी अंतरराष्ट्रीय से लेकर घरेलू वायदा बाजार तक, सोना-चांदी दोनों ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

आपके शहर में सोना-चांदी के आज के रेट क्या हैं? (Gold Silver Price in City) शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो नई दिल्ली ₹138230 ₹126,711 ₹103,673 ₹223,170 मुंबई ₹138,470 ₹126,931 ₹103,853 ₹223,550 पटना ₹138,380 ₹126,848 ₹103,785 ₹223,440 जयपुर ₹138,490 ₹126,949 ₹103,868 ₹223,930 कानपुर ₹138,540 ₹126,995 ₹103,905 ₹224,010 लखनऊ ₹138,320 ₹126,793 ₹103,740 ₹215,620 भोपाल ₹138,650 ₹127,096 ₹103,988 ₹224,190 इंदौर ₹138,650 ₹127,096 ₹103,988 ₹224,190 चंडीगढ़ ₹138,510 ₹126,968 ₹103,883 ₹223,960 रायपुर ₹138,420 ₹126,885 ₹103,815 ₹223,460 MCX पर आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी? (Gold Silver Price MCX) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने में 0.41 फीसदी की तेजी आई और कीमत 565 रुपए बढ़कर 1,38,450 रुपए हो गई। 1,38,676 रुपए (gold rate today) के साथ गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। जबकि 1,38,085 दिन का लो लेवल रहा। पिछले दिन यह 1,37,885 पर क्लोज हुआ था। वहीं 5 मार्च 2025 एक्सपायरी वाली चांदी में 1.78% का उछाल आया और यह 3917 रुपए महंगी हो गई। शाम 5.30 बजे तक यह 2,23,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। इस दौरान इसने 2,24,300 रुपए के साथ ऑल टाइम हाई बनाया और 2,21,000 रुपए दिन का लो लेवल रहा। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 2,19,653 रुपए (silver rate today) पर क्लोज हुई थी।

यह भी पढ़ें- गोल्ड ने रचा इतिहास, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहली बार ₹1.42 लाख के पार; क्यों चढ़ीं कीमतें, अभी कितने और बढ़ेंगे दाम? IBJA पर आज क्या हैं सोने-चांदी के रेट? (Gold Silver Price IBJA) इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (IBJA) पर 24 कैरेट गोल्ड में 494 रुपए की मामूली गिरावट आई और कीमत 1,36,627 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम हो गई। मंगलवार को यह कीमत 1,36,133 रुपए थी। वहीं चांदी में 9733 रुपए की तूफानी तेजी आई और कीमत 2,18,983 रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम हो गई। IBJA पर यह इसका ऑल टाइम (silver price all time high) हाई भी रहा। जबकि मंगलवार को यह कीमत 2,09,250 रुपए थी।

सोना-चांदी एक महीने में कितना महंगा हुआ? एक महीने की बात करें पिछले 30 दिन में सोना 13,319 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। IBJA पर 24 नवंबर 2025 को इसकी कीमत 1,23,308 रुपए थी, जो 24 दिसंबर 2025 को 1,36,627 रुपए हो गई। वहीं चांदी पिछले एक महीने में 65333 रुपए महंगी हुई। 24 नवंबर 2025 को इसकी कीमत 1,53,650 रुपए थी, जो 24 दिसंबर 2025 को 2,18,983 रुपए हो गई।