Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नहीं थम रही चांदी की रफ्तार! दिनभर में ही ₹10000 महंगी, सभी जगह टूटे रिकॉर्ड; सोना कहां पहुंचा?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:15 PM (IST)

    Gold Silver Price Hike: बुधवार, 24 दिसंबर को सोना और चांदी ने नया इतिहास रचा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4,500 प्रति औंस के पार गया, चांदी ने $72 प ...और पढ़ें

    Hero Image

    नहीं थम रही चांदी की रफ्तार, दिनभर में ही ₹10000 महंगी; अंतरराष्ट्रीय से घरेलू बाजार तक टूटे सभी रिकॉर्ड, क्यों आ रही तेजी?

    Gold Silver Price Today: बुधवार, 24 दिसंबर को सोना और चांदी दोनों ने नया इतिहास रच दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार $4,500 प्रति औंस (Gold Price Hike) के पार पहुंच गया, जबकि चांदी ने $72 प्रति औंस (2,28,085 रुपए प्रति किलोग्राम) का स्तर (Silver Price Hike) तोड़ दिया। इस तेजी का असर घरेलू बाजार में भी साफ दिखा। MCX पर चांदी करीब 4,000 रुपए उछली, वहीं IBJA रेट में दिनभर में लगभग 10,000 रुपए की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। यानी अंतरराष्ट्रीय से लेकर घरेलू वायदा बाजार तक, सोना-चांदी दोनों ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपके शहर में सोना-चांदी के आज के रेट क्या हैं? (Gold Silver Price in City)

    शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो
    नई दिल्ली ₹138230 ₹126,711 ₹103,673 ₹223,170
    मुंबई ₹138,470 ₹126,931 ₹103,853 ₹223,550
    पटना ₹138,380 ₹126,848 ₹103,785 ₹223,440
    जयपुर ₹138,490 ₹126,949 ₹103,868 ₹223,930
    कानपुर ₹138,540 ₹126,995 ₹103,905 ₹224,010
    लखनऊ ₹138,320 ₹126,793 ₹103,740 ₹215,620
    भोपाल ₹138,650 ₹127,096 ₹103,988 ₹224,190
    इंदौर ₹138,650 ₹127,096 ₹103,988 ₹224,190
    चंडीगढ़ ₹138,510 ₹126,968 ₹103,883 ₹223,960
    रायपुर ₹138,420 ₹126,885 ₹103,815 ₹223,460

    MCX पर आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी? (Gold Silver Price MCX)

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने में 0.41 फीसदी की तेजी आई और कीमत 565 रुपए बढ़कर 1,38,450 रुपए हो गई। 1,38,676 रुपए (gold rate today) के साथ गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। जबकि 1,38,085 दिन का लो लेवल रहा। पिछले दिन यह 1,37,885 पर क्लोज हुआ था।

    वहीं 5 मार्च 2025 एक्सपायरी वाली चांदी में 1.78% का उछाल आया और यह 3917 रुपए महंगी हो गई। शाम 5.30 बजे तक यह 2,23,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। इस दौरान इसने 2,24,300 रुपए के साथ ऑल टाइम हाई बनाया और 2,21,000 रुपए दिन का लो लेवल रहा। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 2,19,653 रुपए (silver rate today) पर क्लोज हुई थी।

    यह भी पढ़ें- गोल्ड ने रचा इतिहास, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहली बार ₹1.42 लाख के पार; क्यों चढ़ीं कीमतें, अभी कितने और बढ़ेंगे दाम?

    IBJA पर आज क्या हैं सोने-चांदी के रेट? (Gold Silver Price IBJA)

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (IBJA) पर 24 कैरेट गोल्ड में 494 रुपए की मामूली गिरावट आई और कीमत 1,36,627 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम हो गई। मंगलवार को यह कीमत 1,36,133 रुपए थी। वहीं चांदी में 9733 रुपए की तूफानी तेजी आई और कीमत 2,18,983 रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम हो गई। IBJA पर यह इसका ऑल टाइम (silver price all time high) हाई भी रहा। जबकि मंगलवार को यह कीमत 2,09,250 रुपए थी।

    सोना-चांदी एक महीने में कितना महंगा हुआ?

    एक महीने की बात करें पिछले 30 दिन में सोना 13,319 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। IBJA पर 24 नवंबर 2025 को इसकी कीमत 1,23,308 रुपए थी, जो 24 दिसंबर 2025 को 1,36,627 रुपए हो गई। वहीं चांदी पिछले एक महीने में 65333 रुपए महंगी हुई। 24 नवंबर 2025 को इसकी कीमत 1,53,650 रुपए थी, जो 24 दिसंबर 2025 को 2,18,983 रुपए हो गई।

    चांदी को 10 हजार रुपए बढ़ने में कब-कब कितने दिन लगे?

    रुपए प्रति किलोग्राम तारीख कितने दिन लगे
    12,000 17 नवंबर 2005 ----
    20,000 18 अप्रैल 2006 152 दिन
    30,000 26 अगस्त 2010 1591 दिन
    40,000 10 नवंबर 2010 76 दिन
    50,000 24 फरवरी 2011 106 दिन
    60,000 9 अप्रैल 2011 44 दिन
    70,000 23 अप्रैल 2011 14 दिन
    80,000 4 अप्रैल 2024 4730
    90,000 17 मई 2024 43 दिन
    1,00,000 22 अक्टूबर 2024 158 दिन
    1,10,000 11 जुलाई 2025 262 दिन
    1,20,000 29 अगस्त 2025 49 दिन
    1,30,000 16 सितंबर 2025 18 दिन
    1,40,000 26 सितंबर 2025 10 दिन
    1,50,000 8 अक्टूबर 2025 12 दिन
    1,60,000 14 अक्टूबर 2025 6 दिन
    1,70,000 17 अक्टूबर 2025 6 दिन
    1,80,000 1 दिसंबर 2025 45 दिन
    1,90,000 11 दिसंबर 2025 10 दिन
    2,00,000 12 दिसंबर 2025 1 दिन
    2,10,000 22 दिसंबर 2025 10 दिन
    2,20,000 24 दिसंबर 2025 2 दिन

    सोना-चांदी की कीमतों में क्यों आ रही तेजी? (Gold Silver Price Hike Reason)

    सोना-चांदी में उछाल की बड़ी वजह वेनेजुएला को लेकर बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में ब्याज दरों में आगे कटौती की उम्मीद है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल टैंकरों की नाकाबंदी, कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों में इजाफा और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) की सख्त चेतावनियों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की ओर मोड़ा है।

    Guardian Vaults के जॉन फीनी कहते हैं कि, "सोना और चांदी दोनों में फिजिकल डिमांड मजबूत है और मैक्रो रिस्क के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। यह तेजी सट्टा नहीं, बल्कि भरोसे पर आधारित है।" अक्टूबर में $4,381 से आई हल्की गिरावट के बाद सोना तेजी से संभला है, जो आगे भी मजबूती का संकेत देता है।

    यह भी पढ़ें- Gold Price Target 2026: अगले साल कितना महंगा हो जाएगा सोना, निवेश करें या नहीं? अजय केडिया ने दे दिया इतना टारगेट

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US