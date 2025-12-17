Gold Price Target 2026: अगले साल कितना महंगा हो जाएगा सोना, निवेश करें या नहीं? अजय केडिया ने दे दिया इतना टारगेट

Gold Price Target 2026: इस साल सोने में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। त्योहारी सीजन हो या फिर वेडिंग सीजन, गोल्ड ने हर मौसम में नया रिकॉर्ड कायम किया। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1 जनवरी 2025 को 24 कैरेट गोल्ट की कीमत करीब 78000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो अब 1,35,000 रुपए (gold rate today) के आसपास हो गई है।

बुधवार, 17 दिसंबर को IBJA पर गोल्ड 1,32,317 रुपए और MCX पर 1,34,725 रुपए (gold price today) पर पहुंच गया। MCX के मुताबिक, इस साल यानी 2025 में सोना 56,725 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर साल 2026 में सोने के दाम कहां तक पहुंचेंगे और गोल्ड में निवेश करना अभी कितना सही रहेगा? तो इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया (Ajay Kedia) ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।

Gold Price Target 2026: अजय केडिया ने कितना दिया टारगेट? साल 2025 में सोने ने हाल के वर्षों की सबसे मजबूत तेजी देखी। इसकी बड़ी वजहें रहीं- भू-राजनीतिक तनाव, गोल्ड ETF में लगातार निवेश, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीद। ये सभी कारक 2026 में भी असरदार बने रहने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय में सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलता रहेगा।

हालांकि, अब तक कीमतों में अच्छी बढ़त हो चुकी है, इसलिए निवेशकों को बीच-बीच में दाम या समय के हिसाब से करेक्शन की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वैश्विक तनाव कम होते हैं या जोखिम लेने का माहौल सुधरता है, तो सोने में अस्थायी गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद, सोने में आगे भी करीब 10-12% की बढ़त की संभावना बनी हुई है और कीमतें धीरे-धीरे 1,50,000 रुपए के स्तर की ओर बढ़ सकती हैं।

पोर्टफोलियो के नजरिए से निवेशकों को सोना होल्ड करके रखना चाहिए और उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए SIP के जरिए अनुशासित निवेश करना बेहतर रहेगा, जिससे औसत लागत सुधरती है। निवेश के लिए Gold ETF ज्यादा प्रभावी विकल्प हैं, जबकि फिजिकल गोल्ड शादी-ब्याह या अन्य पारंपरिक और उपभोग से जुड़े कामों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है।

वहीं, जेपी मॉर्गन ने भी सोने को लेकर टारगेट प्राइस दिया है। अमेरिका की दिग्गज बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि साल 2026 के अंत तक सोने की कीमत 5000 डॉलर हो जाएगी। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो साल 2026 के अंत तक 10 ग्राम सोने का भाव 156,426 रुपए तक पहुंच सकता है।