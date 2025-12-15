Gold Price History: कभी लगे 7 साल तो कभी 10 दिन में बढ़े ₹10 हजार, कैसा है सोने का 20 साल का सफर? चौंका देंगे आकड़े
Gold Price All Time High: सोने ने एक बार फिर निवेशकों को चौंका दिया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला 24 कैरेट गोल्ड 1.19% की तेजी के साथ 1,35,496 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोने में 1,588 रुपए की जोरदार बढ़त दर्ज की गई।
खबर लिखे जाने तक सोना 1,35,210 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जबकि दिन का लो लेवल 1,34,204 रुपए रहा। शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को MCX पर गोल्ड करीब 1,33,622 रुपए के आसपास बंद हुआ था, यानी एक ही सत्र में कीमतों ने लंबी छलांग लगा दी।
IBJA पर महीने में कितना महंगा हुआ सोना?
वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत में 2,680 रुपए का उछाल आया और रेट 1,33,249 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। शुक्रवार, 12 दिसंबर को यही सोना 1,30,569 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अगर एक महीने का आंकड़ा देखें तो तेजी और भी चौंकाने वाली है। 17 नवंबर को सोना 1,22,924 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब बढ़कर 1,33,249 रुपए हो गया है। यानी सिर्फ एक महीने में ही सोना 10,325 रुपए महंगा हो गया।
20 साल में ₹10 हजार बढ़ने में कब-कब लगे कितने दिन?
बीते 20 सालों के डेटा पर नजर डालें तो कई बार सोने को 10 हजार बढ़ने में सालों लग गए, लेकिन इस बार यह उछाल बेहद कम समय में आया है। यही वजह है कि सोने की चाल निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई है।
|रुपए/10 ग्राम
|तारीख
|कितने दिन लगे
|10,000
|5 मई 2006
|----
|20,000
|14 अक्टूबर 2010
|1623 दिन
|30,000
|1 जून 2012
|596 दिन
|40,000
|3 जनवरी 2020
|2772 दिन
|50,000
|22 जुलाई 2020
|201 दिन
|60,000
|20 मार्च 2023
|971 दिन
|70,000
|5 अप्रैल 2024
|382 दिन
|80,000
|24 जनवरी 2025
|294 दिन
|90,000
|31 मार्च 2025
|66 दिन
|1,00,000
|13 जून 2025
|74 दिन
|1,10,000
|15 सितंबर 2025
|94 दिन
|1,20,000
|6 अक्टूबर 2025
|21 दिन
|1,30,000
|16 अक्टूबर 2025
|10 दिन
|1,35,000
|12 दिसंबर 2025
|57 दिन
सोर्स- MCX
आखिर तेजी से क्यों भाग रहे सोने के दाम?
एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) जतिन त्रिवेदी बताते हैं कि, "अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड के दाम 4,350 डॉलर के करीब पहुंचने से सोने की कीमतें और तेज हो गईं। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। एमसीएक्स पर सोना करीब 1,700 रुपए की जोरदार बढ़त के साथ नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया और भाव लगभग 1,35,496 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चले गए।
सोने में यह तेजी सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की बढ़ी मांग और अमेरिका से आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों को लेकर उम्मीदों की वजह से देखने को मिली। इस हफ्ते अमेरिका के नॉन-फार्म पेरोल और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने हैं, जिस पर बाजार की खास नजर बनी हुई है। इन आंकड़ों के चलते आगे भी बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।
फिलहाल सोने की कीमतें ऊपरी दायरे में कारोबार करती दिख रही हैं और आने वाले समय में एमसीएक्स पर सोना 1,33,000 से 1,36,500 रुपए के दायरे में रह सकता है।"
