Gold Silver Price: सोने में ₹4000 की तूफानी तेजी, चांदी फिर ₹2 लाख के करीब; निवेश का है मौका? एक्सपर्ट से समझें

Gold Silver Price Today: गोल्ड ने सोमवार को एक बार फिर इतिहास रच दिया। दिल्ली सर्राफा बाजार में कीमतें एक झटके में 4000 रुपए उछलकर 1,37,600 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गईं। मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू बाजार में तेज खरीद देखने को मिली, यह जानकारी ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन ने दी।

99.9% शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,33,600 रुपए gold rate today) प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यानी एक कारोबारी सत्र में ही रिकॉर्ड छलांग लगी। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोना 3,200 रुपए बढ़कर 1,34,800 रुपए को हाई लेवल पर पहुंचा था। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी तेजी क्यों आई?

सोने में अचानक क्यों आई इतनी तेजी? एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च एनालिस्ट), कमोडिटी और करेंसी, जतिन त्रिवेदी बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 4350 डॉलर के जोन की ओर बढ़ा, जिससे घरेलू बाजार में जोरदार रैली देखने को मिली। उन्होंने कहा कि वैश्विक मजबूती का असर सीधे घरेलू कीमतों पर पड़ा और सोना नए लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया।

उन्होंने आगे बताया कि 'सेफ-हेवन' की मांग दोबारा बढ़ी है। साथ ही इस हफ्ते आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़े नॉन-फार्म पेरोल्स और कोर PCE प्राइस इंडेक्स को लेकर बाजार में हलचल है, जिससे अस्थिरता बनी रह सकती है। यह भी पढ़ें- Silver Price Hike: चांदी के दाम बढ़ते ही किसने बेची 100 टन चांदी? एक्सपर्ट बोले- 2026 में ₹2.40 लाख के पार होगी कीमत सालभर में आखिर कितना महंगा हुआ सोना? 2025 कैलेंडर ईयर में अब तक सोना 58,650 (74.3%) चढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2024 को इसकी कीमत 78,950 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 10 हजार बढ़ने में कब-कब लगे कितने दिन? रुपए/10 ग्राम तारीख कितने दिन लगे 10,000 5 मई 2006 ---- 20,000 14 अक्टूबर 2010 1623 दिन 30,000 1 जून 2012 596 दिन 40,000 3 जनवरी 2020 2772 दिन 50,000 22 जुलाई 2020 201 दिन 60,000 20 मार्च 2023 971 दिन 70,000 5 अप्रैल 2024 382 दिन 80,000 24 जनवरी 2025 294 दिन 90,000 31 मार्च 2025 66 दिन 1,00,000 13 जून 2025 74 दिन 1,10,000 15 सितंबर 2025 94 दिन 1,20,000 6 अक्टूबर 2025 21 दिन 1,30,000 16 अक्टूबर 2025 10 दिन 1,35,000 12 दिसंबर 2025 57 दिन सोर्स- MCX चांदी का हालः एक साल में कितनी बढ़ी कीमत? चांदी की कीमतें स्थिर रहीं और सभी करों सहित 1,99,500 रुपए (silver rate today) प्रति किलो पर पहुंच गईं। हालांकि, इस साल चांदी भी जबरदस्त रफ्तार में है। 31 दिसंबर 2024 के 89,700 रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम से अब तक 1,09,800 (122.41%) की छलांग लग चुकी है।

विदेशी बाजारों का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड लगातार पांचवें सत्र में चढ़ा और 49.83 डॉलर (1.16%) बढ़कर 4,350.06 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। पिछले पांच सत्रों में कुल बढ़त 159.32 डॉलर (3.80%) रही है। जबकि विदेशी बाजार में स्पॉट सिल्वर 2 डॉलर (3.24%) चढ़कर 63.96 डॉलर प्रति औंस हो गई।

शुक्रवार को चांदी ने 64.65 डॉलर प्रति औंस का लाइफटाइम हाई छुआ था। इसे लेकर मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट प्रवीण सिंह ने कहा कि, "फेडरल रिजर्व ने ऊंची महंगाई के बीच दरों में कटौती की है और ट्रेजरी बिल्स खरीदकर सिस्टम में लिक्विडिटी भी बढ़ाई है, जिससे सोने में पॉजिटिव बायस बना हुआ है।"