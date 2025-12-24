गोल्ड ने रचा इतिहास, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहली बार ₹1.42 लाख के पार; क्यों चढ़ीं कीमतें, अभी कितने और बढ़ेंगे दाम?

Gold Silver Price Hike Today: गोल्ड ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड पहली बार 4,500 डॉलर (करीब 4,03,847 रुपए) प्रति औंस (28.34 ग्राम) के पार चला गया। भारतीय रुपए में देखें तो यह कीमत 1,42,500 रुपए (gold price hike) प्रति 10 ग्राम हो गई है। स्पॉट गोल्ड करीब 0.11% की तेजी के साथ $4,510.60 प्रति औंस तक पहुंच गया, जबकि रिकॉर्ड स्तर $4,555 रहा।

इस उछाल की बड़ी वजह वेनेजुएला को लेकर बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में ब्याज दरों में आगे कटौती की उम्मीद है।अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल टैंकरों की नाकाबंदी, कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों में इजाफा और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) की सख्त चेतावनियों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की ओर मोड़ा है।

इसके साथ ही बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अगले साल भी ब्याज दरें घटा सकता है। कम ब्याज दरें गैर-ब्याज देने वाली संपत्तियों जैसे सोने के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। MCX पर क्या हैं सोना-चांदी के ताजा रेट? (gold silver rate mcx) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार, 24 दिसंबर दोपहर 2.15 बजे तक 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाले गोल्ड में 0.39 फीसदी की तेजी आई और पिछले दिन के मुकाबले यह 532 रुपए महंगा हो गया। खबर लिखे जाने तक यह 1,38,417 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इस दौरान गोल्ड ने 1,38,676 रुपए (gold rate today) के हाई लेवल को छुआ और 1,38,085 रुपए के साथ लो लेवल पर रहा। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 1,37,885 रुपए पर क्लोज हुआ था।

चांदी की बात करें तो यह एक एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गई। चांदी ने 1.42 फीसदी की तेजी आई और कीमत 3110 रुपए बढ़कर 2,22,763 रुपए प्रति किलोग्राम (silver rate today) हो गई। 2,24,300 रुपए इसका हाई लेवल रहा (silver all time high) और जबकि इसका लो लेवल 2,21,000 रुपए रहा। पिछले दिन यह 2,19,653 रुपए पर क्लोज हुई थी।

क्या अभी भी तेजी बाकी है? Guardian Vaults के जॉन फीनी कहते हैं कि, "सोना और चांदी दोनों में फिजिकल डिमांड मजबूत है और मैक्रो रिस्क के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। यह तेजी सट्टा नहीं, बल्कि भरोसे पर आधारित है।" अक्टूबर में $4,381 से आई हल्की गिरावट के बाद सोना तेजी से संभला है, जो आगे भी मजबूती का संकेत देता है।

गोल्डमैन सैक्स का क्या है अनुमान? गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, समेत कई बड़े बैंक मानते हैं कि 2026 तक सोना और ऊपर जा सकता है। गोल्डमैन का बेस-केस अनुमान $4,900 प्रति औंस का है, जिसमें ऊपर की ओर जोखिम बना हुआ है।