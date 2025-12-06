Language
    घर खरीददारों के लिए सुनहरा मौका, होम लोन होंगे और सस्ते; हाउसिंग मार्केट में बढ़ेगी मांग

    By Kundan Tiwari Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:00 PM (IST)

    रियल एस्टेट सेक्टर ने आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हाउसिंग की मांग बढ़ेगी और होम लोन सस्ते होंगे ...और पढ़ें

    रियल एस्टेट सेक्टर ने आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के फैसले का स्वागत किया है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। रियल एस्टेट सेक्टर ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत करने के फैसले का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से देशभर में हाउसिंग की मांग में वृद्धि होगी। अब होम लोन और भी सस्ता होगा। इससे अपना आशियाना बनाने का सपना देखने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

    ब्याज दरों में कमी से उधार लेने की लागत घटेगी, इससे न केवल मार्केट सेंटिमेंट मजबूत होगा, बल्कि प्रापर्टी खरीदारी भी रफ्तार पकड़ेगी। फैसले से रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेहतर लिक्विडिटी मिलने की उम्मीद है। इससे नए प्रोजेक्ट्स की लांचिंग और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में तेजी आएगी। यह कदम बिल्कुल सही समय पर उठाया गया है, जो किफायती, मिड-इनकम और प्रीमियम सभी रेजिडेंशियल सेगमेंट में ग्रोथ को मजबूत करेगा।

    भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी ने रेपो रेट कटौती को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक स्ट्रांग ग्रोथ कैटलिस्ट करार दिया। कहा कम ब्याज दरें सीधे तौर पर घर खरीदने की क्षमता को बढ़ाती हैं, एंड-यूज़र की मांग को प्रोत्साहित करती हैं और सभी सेगमेंट में नए निवेश को बढ़ावा देती हैं।

    इस निर्णय से मार्केट सेंटिमेंट में बड़ा सुधार आएगा और सेक्टर की ग्रोथ तेज़ होगी। इससे न केवल होम बायर्स को राहत देगी, बल्कि समूचे रियल एस्टेट सेक्टर में नई ऊर्जा का संचार करेगी, जिससे आने वाले महीनों में सेक्टर की गति और भी तेज होने की उम्मीद है।