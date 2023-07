HDFC Bank Q1 Results: मर्जर के बाद पहली बार एचडीएफसी बैंक ने जारी किए नतीजे, मुनाफा 29 प्रतिशत बढ़ा

HDFC Bank Q1 Results एचडीएफसी बैंक की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। बैंक के मुनाफे में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई है। जून तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.17 प्रतिशत रहा है। इस दौरान आय भी 60 हजार करोड़ से अधिक रही है।

जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक की आय 61,021 करोड़ रुपये रही है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने सोमवार को वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। बैंक का मुनाफा कंसोलिडेटेड आधार पर 29.13 प्रतिशत बढ़कर 12,370.38 करोड़ रुपये हो गया है। एक साल पहले बैंक को समान अवधि में 9,579.11 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था, जबकि मार्च तिमाही में मुनाफा 12,594.47 करोड़ रुपये था। एचडीएफसी बैंक द्वारा पहली बार एचडीएफसी के साथ मर्जर के बाद नतीजे पेश गए हैं। इस कारण से इस बार के नतीजों को काफी अहम माना जा रहा था। बता दें, एचडीएफसी बैंक-एचडीएफसी के बीच मर्जर एक जुलाई से प्रभावी हो गया है। बैंक की आय में आया उछाल बैंक की आय में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में बैंक की आय 61,021 करोड़ रुपये रही है, जोकि एक साल पहले 44,202 करोड़ रुपये थी। बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़कर 15,117 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि एक पहले 11,355 करोड़ रुपये का था। जून तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज से आय बढ़कर 23,599.1 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में ये 19,481.4 करोड़ रुपये थी। NPA में मामूल बढ़ोतरी एचडीएफसी बैंक के ग्रॉस एनपीए में जून तिमाही में मामूली बढ़तोरी हो हुई है और यह बढ़कर 1.17 प्रतिशत हो गया है, जो कि मार्च तिमाही में 1.12 प्रतिशत था। वहीं, एक साल पहले ये 1.28 प्रतिशत था। वहीं, बैंक का नेट एनपीए जून तिमाही में 0.30 प्रतिशत रहा है, जबकि मार्च तिमाही में ये 0.27 प्रतिशत था। HDFC बैंक का शेयर HDFC बैंक का शेयर 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 1657 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।

