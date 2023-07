HDFC Bank Merger: आज से एक हो गए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, बोर्ड ने दे दी मंजूरी

HDFC Bank एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर आज से लागू हो गया है। बैंक के बोर्ड ने कल इसकी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद बैंक के एम-कैप में बढ़ोत्तरी होगी। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। आइए जानते हैं कि मर्जर के बाद शेयर मार्केट पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा।

HDFC-HDFC Bank Merger: HDFC Bank merger effective from 1 July 2023

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज से जुलाई महीना का शुरू हो गया है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आज से लागू हो जाएगा। कल बैंक के बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को मंजूरी मिल गई है। बोर्ड ने 13 जुलाई 2023 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब है कि एचडीएफसी बैंक 13 जुलाई को एचडीएफसी शेयरधारकों के लिए शेयर आवंटित करेगा। वहीं, एचडीएफसी के नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर 12 जुलाई को ही ट्रांसफर कर दिये जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के शेयर में बढ़ोत्तरी 13 जुलाई से आप एचडीएफसी के शेयर को खरीद बेच नहीं सकते हैं। 13 जुलाई 2023 से एचडीएफसी के शेयर की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद एचडीएफसी के 25 शेयर के बदले शेयरधारकों को एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। दोनों पार्टी के मर्जर के बाद इनका मार्केट कैप लगभग 14 लाख करोड़ रुपये और बैलेंस शीट साइज 32 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 26 तक डिपॉजिट में मार्केट शेयर 4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। वहीं एडवांस के मार्केट शेयर 1 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इससे कॉस्ट टू इनकम रेश्यो में गिरावट आएगी और वो तकरीबन 30 फीसदी तक पहुंच जाएगी। निफ्टी ( Nifty) में होगा बदलाव एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर निफ्टी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। निफ्टी से एचडीएफसी लिमिटेड ( HDFC Limited) बाहर हो जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने भी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी ने 17 मार्च को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि कॉरपोरेशन के कमर्शियल पेपर के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए 7 जुलाई 2023 को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया गया है। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) के शेयरधारक को यह सूचना दी है।

