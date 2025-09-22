दुकानदार नहीं दे रहे GST कटौती का फायदा, तो ग्राहक यहां करें शिकायत, सरकार कर रही है निगरानी

GST Compliance केंद्र सरकार नई जीएसटी दरों के लागू होने के बाद उनकी निगरानी भी कर रही है। अगर अगर कोई कंपनी या दुकानदार ग्राहकों को जीएसटी दरों का लाभ नहीं देता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्ती दिखा सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है और ग्राहकों की शिकायत के आधार पर भी कार्रवाई कर सकता है।

नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें (GST New Rates) 22 सितंबर 2025 यानी आज से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा की सैंकड़ों चीजें सस्ती हो चुकी हैं और पहले से कम दाम पर मिल रही है। अगर कोई कंपनी या दुकानदार, ग्राहकों को जीएसटी दरों का लाभ नहीं देता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्ती दिखा सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर या स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें