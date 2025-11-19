आप भी हो गए किसी धोखाधड़ी वाली निवेश स्कीम का शिकार, तो न हों परेशान; फटाफट RBI के इस पोर्टल पर करें शिकायत

नई दिल्ली। आज का समय डिजिटल युग है। अब लोग ज्यादातर काम ऑनलाइन करके समय बचाना पसंद करते हैं। किसी के पास दफ्तरों के चक्कर काटने का समय नहीं है। इससे हुआ ये है कि ऑनलाइन निवेश बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड (Financial Fraud) के मामले भी बहुत बढ़ गए हैं।

पर यदि आप भी किसी फर्जी निवेश योजना, पोंजी स्कीम या अवैध डिपॉजिट स्कीम में फंस गए हों, तो क्या करेंगे? इसके लिए आपको सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के “SACHET” नाम से एक खास पोर्टल पर जाना होगा। यहां आप अपने साथ हुए फाइनेंशियल फ्रॉड या अनअथॉराइज्ड इंवेस्टमेंट स्कीम की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

क्या है SACHET पोर्टल? यह RBI द्वारा ऑपरेट किए जाने वाला एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। इस पोर्टल पर आप फाइनेंशियल फ्रॉड, अवैध चिटफंड, पोंजी स्कीम और अनऑथराइज्ड डिपॉजिट लेने वाली संस्थाओं की शिकायत कर सकते हैं।

इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि आपकी शिकायत अपने आप सही रेगुलेटर (RBI, SEBI, IRDAI, राज्य सरकार या पुलिस) तक पहुंचती है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि शिकायत किसके पास जानी चाहिए।