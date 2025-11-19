Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आप भी हो गए किसी धोखाधड़ी वाली निवेश स्कीम का शिकार, तो न हों परेशान; फटाफट RBI के इस पोर्टल पर करें शिकायत

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    आजकल ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) बढ़ रही है। अगर आप किसी फर्जी निवेश योजना में फंस गए हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के “SACHET” पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल वित्तीय धोखाधड़ी, अवैध चिटफंड और पोंजी स्कीमों की शिकायत के लिए है। शिकायत दर्ज करने के लिए sachet.rbi.org.in पर जाएं और फ्रॉड की पूरी जानकारी और दस्तावेज जमा करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरबीआई का सचेत पोर्टल फर्जी निवेश योजनाओं की शिकायत के लिए है

    नई दिल्ली। आज का समय डिजिटल युग है। अब लोग ज्यादातर काम ऑनलाइन करके समय बचाना पसंद करते हैं। किसी के पास दफ्तरों के चक्कर काटने का समय नहीं है। इससे हुआ ये है कि ऑनलाइन निवेश बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड (Financial Fraud) के मामले भी बहुत बढ़ गए हैं।
    पर यदि आप भी किसी फर्जी निवेश योजना, पोंजी स्कीम या अवैध डिपॉजिट स्कीम में फंस गए हों, तो क्या करेंगे? इसके लिए आपको सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के “SACHET” नाम से एक खास पोर्टल पर जाना होगा। यहां आप अपने साथ हुए फाइनेंशियल फ्रॉड या अनअथॉराइज्ड इंवेस्टमेंट स्कीम की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    क्या है SACHET पोर्टल?

    यह RBI द्वारा ऑपरेट किए जाने वाला एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। इस पोर्टल पर आप फाइनेंशियल फ्रॉड, अवैध चिटफंड, पोंजी स्कीम और अनऑथराइज्ड डिपॉजिट लेने वाली संस्थाओं की शिकायत कर सकते हैं।
    इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि आपकी शिकायत अपने आप सही रेगुलेटर (RBI, SEBI, IRDAI, राज्य सरकार या पुलिस) तक पहुंचती है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि शिकायत किसके पास जानी चाहिए।

    शिकायत कैसे दर्ज करें? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

    • ब्राउजर में sachet.rbi.org.in खोलें
    • होम पेज पर “File a Complaint” या “Register Complaint” का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें
    • फॉर्म में फ्रॉड करने वाली कंपनी/व्यक्ति/ऐप का नाम, उनका पता, वेबसाइट, राज्य आदि भरें
    • अपनी समस्या की पूरी डिटेल लिखें (कब निवेश किया, कितना पैसा लगाया, क्या वादे किए गए, अब क्या हो रहा है, सब कुछ विस्तार से बताएं)
    • फ्रॉड की कैटेगरी चुनें, जैसे Unauthorized Deposit, Ponzi/Multi-level Marketing Scheme, Illegal Money Circulation आदि
    • अगर आपको पता नहीं कि यह किस रेगुलेटर के अंतर्गत आता है, तो “I am unable to identify the regulator” वाला ऑप्शन चुन लें
    • संबंधित दस्तावेज (बैंक ट्रांजेक्शन, प्रॉमिसरी नोट, चैट स्क्रीनशॉट, विजिटिंग कार्ड आदि) जरूर अपलोड करें
    • सबमिट करते ही आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसी नंबर से आप बाद में “Track Complaint” सेक्शन में अपनी शिकायत की ताजा स्थिति देख सकते हैं

    इन बातों का रखें ध्यान

    • जितना हो सके डिटेल में शिकायत लिखें। आधी-अधूरी जानकारी से केस कमजोर पड़ जाता है
    • सभी सबूत (PDF, इमेज, स्क्रीनशॉट) अवश्य अटैच करें, क्योंकि ये ही आपके दावे की मजबूती हैं
    • शिकायत करना पूरी तरह मुफ्त है
    • अगर रकम बहुत बड़ी है या कई लोग प्रभावित हैं तो ग्रुप में मिलकर भी शिकायत की जा सकती है

    इस पोर्टल की मदद से हजारों लोग पहले ही अपनी आवाज नियामकों तक पहुंचा चुके हैं और कई फर्जी संस्थाओं पर कार्रवाई भी हुई है। इसलिए अगर आप ठगे गए हैं तो चुप न रहें, तुरंत sachet.rbi.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, उतनी ही जल्दी कार्रवाई की संभावना बढ़ेगी।

    ये भी पढ़ें - काजोल देवगन अब किराये से भी करेंगी कमाई, 9 साल में मिलेंगे करोड़ों रुपये; कहां है उनकी प्रॉपर्टी?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US