अमेरिका-यूरोप का 'डबल स्टैंडर्ड' देखिए, भारत पर बनाया तत्काल दबाव, लेकिन खुद 2028 तक खरीदेंगे रूस से तेल

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूस से तेल खरीदी (Russian Oil Import) के मुद्दे पर भारत और चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं और अन्य देशों को लगातार रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने को लेकर धमका रहे हैं। इस बीच यूरोपीय संघ के देशों ने यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव पर मतदान के बाद 1 जनवरी, 2028 से सभी रूसी ऊर्जा आयातों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, इसके लिए यूरोपीय देशों ने 2 साल का समय लिया है यानी तत्काल रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीदना धीरे-धीरे बंद कर देगा। हालांकि, भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। दरअसल, भारत अपनी जरूरत का 87% तेल आयात करता है, जिसमें रूस का हिस्सा 40% तक है, और यह कीमतों के लिहाज से काफी किफायती है।

यूरोपीय काउंसिल का बयान 20 अक्टूबर को लक्ज़मबर्ग में आयोजित बैठक के दौरान लगभग सभी यूरोपीय संघ देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स ने ड्राफ्ट रेगुलेशन के समर्थन में वोट किया, जो पाइपलाइन तेल और लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) दोनों पर लागू होता है। यूरोपीय काउंसिल के एक बयान के अनुसार, यह रेगुलेशन, "रूस द्वारा गैस आपूर्ति को हथियार बनाने" और "यूरोपीय ऊर्जा बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले यूरोपीय संघ को गैस आपूर्ति में बार-बार व्यवधान" के बाद, रूसी ऊर्जा पर निर्भरता समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के REPowerEU रोडमैप का एक हिस्सा है।

काउंसिल ने पुष्टि की है कि रूसी गैस के आयात पर जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जबकि मौजूदा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्ट्स के लिए जून 2026 से संक्रमण अवधि बनाए रखी जाएगी, जबकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्ट 1 जनवरी 2028 तक चल सकते हैं।