ट्रंप के दबाव में मुकेश अंबानी ने बदली रणनीति, रूस के बजाय मिडिल ईस्ट से खरीदा क्रूड ऑयल; क्या है रिलायंस का प्लान?

नई दिल्ली| Reliance Industries, crude oil strategy: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले सप्ताह मिडिल ईस्ट का क्रूड तेल खरीदा है। कंपनी ने कम से कम 2.5 मिलियन बैरल खरीदे, जिसमें इराक का बासरा मीडियम और कतर का अल-शाहीन और कतर लैंड शामिल हैं।

ट्रेडर्स के अनुसार, रिलायंस की यह खरीद सामान्य से ज्यादा सक्रिय रही। कंपनी अब और भी ऑर्डर दे सकती है। इससे लगता है कि अमेरिका का दबाव भारत के रूस से तेल आयात पर असर डालना शुरू कर सकता है।

स्थानीय रिफाइनर संकेत दे चुके हैं कि वे रूस से खरीद घटाएंगे, लेकिन पूरी तरह रोकेंगे नहीं। साथ ही, यूरोपीय संघ जनवरी 2026 से रूस के क्रूड से बने ईंधन पर आयात प्रतिबंध लागू करने जा रहा है। इससे रिलायंस के रिफाइंड उत्पादों के EU एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। आधिकारिक दिशा-निर्देश में भारत को ऐसे देशों में शामिल किया गया है जिनके साथ सावधानी बरतने की सलाह है।