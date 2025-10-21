"फैंटास्टिक डील या फिर 155% टैरिफ", चिनफिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- नहीं चाहता कि चीन से...

नई दिल्ली| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर चीन को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ट्रेड डील नहीं हुई, तो चीन पर 155% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता हो जाता है, तो यह दोनों देशों के लिए 'फैंटास्टिक डील' होगी।

चीन ने ट्रंप टैरिफ को बताया गलत व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप पहले ही 30% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे कुल दरें 55–57% तक पहुंच गई हैं। उनका दावा है कि इससे अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर की आमदनी हुई है। हालांकि, चीन ने इस नीति को गलत बताया है और कहा है कि इतने ऊंचे टैरिफ रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।