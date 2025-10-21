Language
    "फैंटास्टिक डील या फिर 155% टैरिफ", चिनफिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- नहीं चाहता कि चीन से...

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:19 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग(Trump and Jinping Meeting)  से मुलाकात से पहले चीन को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि वे चीन के साथ एक शानदार समझौता चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वे चीनी सामानों पर 155% तक टैरिफ लगाने को तैयार हैं। ट्रंप ने चीन के व्यापारिक तौर-तरीकों पर असंतोष जताया और निष्पक्षता की मांग की।

    Hero Image

    ट्रंप और चिनफिंग की मुलाकात दक्षिण कोरिया में हो सकती है।

    नई दिल्ली| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर चीन को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ट्रेड डील नहीं हुई, तो चीन पर 155% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता हो जाता है, तो यह दोनों देशों के लिए 'फैंटास्टिक डील' होगी।

    ट्रंप ने ये बयान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ व्हाइट हाउस (White House) में मुलाकात के दौरान दिया। उन्होंने कहा,

    "मुझे लगता है हम चीन के साथ एक शानदार डील करने जा रहे हैं। यह दोनों देशों और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगी।"

    ट्रंप ने दावा किया कि चीन अब अमेरिका के प्रति सम्मानजनक रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा,

    "चीन हमें बहुत पैसा दे रहा है। अभी वे 55% टैरिफ चुका रहे हैं, और अगर डील नहीं हुई तो यह 155% तक जा सकता है।"

    ट्रंप ने बताया कि वे अगले कुछ हफ्तों में दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा,

    "हमारे रिश्ते अच्छे हैं और मुझे लगता है हम दोनों देशों के लिए फायदेमंद कुछ तय कर लेंगे।"

    दरअसल, हाल ही में बीजिंग ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण कड़ा किया है। ये मटेरियल स्मार्टफोन, फाइटर जेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाई-टेक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने चीन पर नए 100% टैरिफ की चेतावनी दी थी।

    चीन ने ट्रंप टैरिफ को बताया गलत

    व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप पहले ही 30% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे कुल दरें 55–57% तक पहुंच गई हैं। उनका दावा है कि इससे अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर की आमदनी हुई है। हालांकि, चीन ने इस नीति को गलत बताया है और कहा है कि इतने ऊंचे टैरिफ रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

    ट्रंप बोले- मैं टकराव नहीं चाहता

    ट्रंप ने हालांकि यह भी कहा कि वे टकराव नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हमारे और शी जिनपिंग के बीच अच्छे रिश्ते हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के लिए समझदारी वाला सौदा हो। उन्होंने ताईवान मुद्दे पर चिंता को भी कम बताया और कहा कि अमेरिका की सैन्य ताकत इतनी मजबूत है कि चीन किसी हमले की हिम्मत नहीं करेगा। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर अमेरिकी-चीनी रिश्तों और ट्रेड वार पर दुनिया की नज़रें टिका दी हैं।