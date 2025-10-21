Language
    सम्वत 2082 में बाजार को मिलेगी रफ्तार, निफ्टी 30000 और सेंसेक्स जा सकता है 95000; क्या-क्या बोले एक्सपर्ट?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    एक्सपर्ट्स का मानना है कि सम्वत 2082 भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक रहेगा। निफ्टी 30000 तक जा सकता है। आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती और सरकार की योजनाओं से बाजार को सहारा मिलेगा। बैंकिंग, ऑटो जैसे सेक्टरों में तेजी की उम्मीद है। हालांकि, उच्च वैल्यूएशन से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जीएसटी 2.0 से विकास को गति मिलेगी।

    Hero Image

    अगले दिवाली तक निफ्टी 30000 का जादुई अंक छू सकता है।

    नई दिल्ली| क्या अगले दिवाली तक निफ्टी 30000 का जादुई अंक छू सकता है? तो जवाब है- हां, और ऐसा हमारा नहीं बल्कि एक्सपर्ट का कहना है। सम्वत 2082 भारतीय शेयर बाजारों के लिए तेजी और भरोसे का साल साबित हो सकता है। मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था, महंगाई में राहत और विदेशी निवेशकों की वापसी से बाजार में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है।

    मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का कहना है कि पिछले सम्वत में बाजार उतार-चढ़ाव भरा रहा। विदेशी निवेशकों ने करीब 15 अरब डॉलर निकाले, जबकि ऊंचे वैल्यूएशन और वैश्विक तनाव ने दबाव बढ़ाया। लेकिन अब हालात पलट रहे हैं।

    कैसे आएगी रफ्तार?

    अजय बग्गा ने कहा,

    "सम्वत 2082 में बाजार धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से ऊपर जाएगा। हमारा अनुमान है कि अगले दिवाली तक निफ्टी 30,000 और सेंसेक्स 95,000 तक पहुंच सकता है। कॉरपोरेट अर्निंग्स में सुधार, घरेलू निवेशकों की भागीदारी और मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक इस रफ्तार को बनाए रखेंगे।"

    RBI की कटौती और खपत से मिलेगा सहारा

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ब्याज दरों में 1% की कटौती और आगे 0.25% और कमी से खपत और पूंजीगत खर्च को सहारा मिलेगा। साथ ही सरकार की इनकम टैक्स और जीएसटी में राहत, और PLI स्कीम जैसी योजनाएं ग्रोथ को और गति देंगी। बग्गा ने बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इस साल के प्रमुख विजेता बताया।

    "...तो निफ्टी में थोड़ी गिरावट संभव है"

    वहीं कोटक महिंद्रा AMC के एमडी निलेश शाह ने चेताया कि उच्च वैल्यूएशन और प्रमोटरों की सेलिंग बाजार के मूड को थोड़ा बिगाड़ सकती है। उन्होंने कहा कि,

    "पिछले सम्वत में निफ्टी ने दुनिया के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया। अगर घरेलू निवेशक भी घबरा गए तो थोड़ी गिरावट संभव है।"

    फिर भी शाह का मानना है कि सरकार के टैक्स कट, ब्याज में कमी और 8वें वेतन आयोग जैसे कदमों से बाजार में पैसा बना रहेगा।

    पीएल कैपिटल की अमीषा वोरा ने कहा कि,

    "अब बाजार अर्निंग्स-ड्रिवन रिकवरी की राह पर है। जीएसटी 2.0 और टैक्स राहत से ग्रोथ को नया बल मिलेगा।"

    उन्होंने अनुमान लगाया कि FY26 में GDP 6.8% तक बढ़ सकती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो सम्वत 2082 निवेशकों के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। जहां स्थिर नीतियां, मजबूत अर्निंग्स और घरेलू निवेश मिलकर शेयर बाजार को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।