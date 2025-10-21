Muhurat Trading 2025: आज सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा शेयर बाजार; खरीदें एक्सपर्ट के सुझाए ये 60 शेयर, बना देंगे मालामाल?
Muhurat Trading 2025: आज, 21 अक्टूबर को शेयर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए केवल एक घंटे खुलेगा। दिवाली के अवसर पर होने वाले इस विशेष सत्र में निवेश को शुभ माना जाता है। NSE-BSE ने समय जारी कर दिया है, और एक्सपर्ट्स ने 60 शेयरों की लिस्ट दी है जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 1:45 से 2:45 बजे तक होगी। विभिन्न ब्रोकरेज फर्मों ने अलग-अलग शेयरों में निवेश की सलाह दी है।
नई दिल्ली| आज मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को शेयर बाजार सिर्फ एक घंटे के लिए खुलेगा। वजह है- मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading 2025)। दीवाली के शुभ अवसर पर होने वाला खास सेशन, जिसमें निवेश को बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर यह ट्रेडिंग दीवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण मार्केट सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा। सोमवार को बाजार सामान्य रूप से खुले थे। जबकि आज निवेशकों को सिर्फ एक घंटे का मौका मिलेगा अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीदने का।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुहूर्त ट्रेडिंग का समय क्या रहेगा, किन शेयरों में पैसा लगाना बेहतर रहेगा और कौन से स्टॉक इस शुभ दिन पर सबसे ज्यादा मुनाफा दिला सकते हैं। NSE-BSE ने इसका टाइम जारी कर दिया है और देश के अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म्स और एक्सपर्ट्स ने 60 दमदार शेयरों की लिस्ट (Stocks to Buy On Muhurat Trading) भी दी है, जो निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं। आखिर कौन से हैं वो शेयर, तो चलिए जानते हैं।
Muhurat Trading 2025 Date and Time: कितने बजे खुलेगा शेयर बाजार?
सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुहूर्त ट्रेडिंग कितने बजे शुरू होगी? इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को निर्धारित है, जो दोपहर 1:45 बजे से दोपहर 2:45 बजे तक चलेगा। दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक प्री-ओपनिंग विंडो होगी। पोजीशन लिमिट और कोलेटरल वैल्यू के लिए कट-ऑफ समय, साथ ही ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो, दोपहर 2:55 बजे बंद हो जाएगी। इस विशेष सत्र के दौरान किए गए सभी ट्रेडों के परिणामस्वरूप, किसी भी सामान्य ट्रेडिंग दिवस की तरह, नियमित निपटान दायित्व होंगे।
Muhurat Trading के लिए एक्सपर्ट्स ने पिक किए ये 60 स्टॉक; 57 रुपए से हैं शुरू
HDFC सिक्योरिटीज़ ने सुझाए ये 12 स्टॉक्स
1. एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बेवरीज लिमिडेट (Associated Alcohols & Breweries Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 1,032.30 रुपए
खरीद भाव- 1008-1035 रुपए
टारगेट प्राइस- 1182 रुपए
2. भारती एयरटेल लिमिटेड (Bharti Airtel Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 2,050 रुपए
खरीद भाव- 1935-1985 रुपए
टारगेट प्राइस- 2244 रुपए
3. हैप्पी फॉर्गिन्स लिमिटेड (Happy Forgings Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 974 रुपए
खरीद भाव- 910-944 रुपए
टारगेट प्राइस- 1083 रुपए
4. IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड (IDFC First Bank Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 76.85 रुपए
खरीद भाव- 73-75 रुपए
टारगेट प्राइस- 88.5 रुपए
5. JSW एनर्जी लिमिटेड (JSW Energy Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 525 रुपए
खरीद भाव- 525-555 रुपए
टारगेट प्राइस- 639 रुपए
6. लार्सन एंड टुब्रो (Larsen and Toubro Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 3872 रुपए
खरीद भाव- 2760-3818 रुपए
टारगेट प्राइस- 4243 रुपए
7. MSTC लिमिटेड
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 546.50 रुपए
खरीद भाव- 525-548 रुपए
टारगेट प्राइस- 673 रुपए
8. नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड (Northern ARC Capital Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 274.95 रुपए
खरीद भाव- 265-277 रुपए
टारगेट प्राइस- 333.5 रुपए
9. पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (Pidilite Industries Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 1,528.90 रुपए
खरीद भाव- 1500-1550 रुपए
टारगेट प्राइस- 1717 रुपए
10. शीला फोम लिमिटेड
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 668 रुपए
खरीद भाव- 678-698 रुपए
टारगेट प्राइस- 837 रुपए
सेमको ट्रेडिंग ने पिक किए ये 10 स्टॉक
1. गोल्ड बीस (Gold Bees- ETF)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 105.24 रुपए
खरीद भाव- 100-108 रुपए
स्टॉपलॉस- 90 रुपए
टारगेट प्राइस- 150 रुपए
होल्डिंग पीरियड- एक साल
अनुमानित रिटर्न- 43%
2. फीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ( Fiem Industries Ltd.)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 1,982.10 रुपए
खरीद भाव- 1950-2000 रुपए
स्टॉपलॉस- 1780 रुपए
टारगेट प्राइस- 2400 रुपए
होल्डिंग पीरियड- तीन महीने
अनुमानित रिटर्न- 22%
3. हिंदुस्तान ज़िंक (Hindustan Zinc)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 487 रुपए
खरीद भाव- 487-515 रुपए
स्टॉपलॉस- 400 रुपए
टारगेट प्राइस- 700 रुपए
होल्डिंग पीरियड- तीन महीने
अनुमानित रिटर्न- 36%
4. मनोरमा (Manorama)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 1,472.90 रुपए
खरीद भाव- 1472-1570 रुपए
स्टॉपलॉस- 1200 रुपए
टारगेट प्राइस- 2100 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 6 महीने
अनुमानित रिटर्न- 37%
5. संदुर मैगनीज एंड आयरन ओरीज लिमिटेड (Sandur Manganese & Iron Ores Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 220.20 रुपए
खरीद भाव- 220-240 रुपए
स्टॉपलॉस- 162 रुपए
टारगेट प्राइस- 305 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 6 महीने
अनुमानित रिटर्न- 33%
6. सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड ( Sarda Energy & Minerals Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 527 रुपए
खरीद भाव- 540-560 रुपए
स्टॉपलॉस- 446 रुपए
टारगेट प्राइस- 943 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 6 महीने
अनुमानित रिटर्न- 72%
7. एपिग्रल लिमिटेड ( Epigral Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 1685 रुपए
खरीद भाव- 1650-1700 रुपए
स्टॉपलॉस- 1500 रुपए
टारगेट प्राइस- 2400 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 1 साल
अनुमानित रिटर्न- 44%
8. सुबरोस (Subros Ltd.)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 1,028 रुपए
खरीद भाव- 1028-1090 रुपए
स्टॉपलॉस- 887 रुपए
टारगेट प्राइस- 2040 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 1 साल
अनुमानित रिटर्न- 93%
9. टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग (Techno Electric & Engineering Cmpany Ltd)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 1334 रुपए
खरीद भाव- 1334-1400 रुपए
स्टॉपलॉस- 1200 रुपए
टारगेट प्राइस- 2000 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 1 साल
अनुमानित रिटर्न- 47%
10. अदाणी पावर (Adani Power)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 169.80 रुपए
खरीद भाव- 145-170 रुपए
स्टॉपलॉस- 120 रुपए
टारगेट प्राइस- 240 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 1 साल
अनुमानित रिटर्न- 53%
11. मैथन अलॉयज़ लिमिटेड ( Maithan Alloys Ltd.)
लास्ट ट्रेडिंग प्राइस- 1072.80 रुपए
खरीद भाव- 1090-1130 रुपए
स्टॉपलॉस- 832 रुपए
टारगेट प्राइस- 1700 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 1 साल
अनुमानित रिटर्न- 54%
केड़िया एडवाइजरी ने चुने ये 12 स्टॉक्स
|क्रमांक
|शेयर
|खरीद भाव (₹)
|टारगेट प्राइस (₹)
|अनुमानित रिटर्न (%)
|1
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|57
|90
|57.89
|2
|इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन
|560
|840
|50
|3
|हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
|340
|500
|47.06
|4
|NMDC लिमिटेड
|77
|112
|45.45
|5
|नेशनल एल्युमिनियम कंपनी
|226
|320
|41.59
|6
|हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
|505
|680
|34.65
|7
|मोथरसन सुमी वायरिंग इंडिया
|45
|60
|33.33
|8
|भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
|338
|440
|30.18
|9
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|884
|1150
|30.09
|10
|पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
|7670
|9600
|25.16
|11
|कमिंस इंडिया लिमिटेड
|3950
|4900
|24.05
|12
|IDBI बैंक लिमिटED
|93.25
|115
|23.32
मोतीलाल ओसवाल ने पिक के ये पांच स्टॉक
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBIN)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 907 रुपए
स्टॉपलॉस- 840 रुपए
टारगेट प्राइस- 978 रुपए
2. पेटीएम (Paytm)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 1310.90 रुपए
स्टॉपलॉस- 1150 रुपए
टारगेट प्राइस- 1530 रुपए
3. हीरो मोटो कॉर्प (Hero Moto Corp)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 5,627.50 रुपए
स्टॉपलॉस- 5200 रुपए
टारगेट प्राइस- 6200 रुपए
4. बीईएल (BEL)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 416.50 रुपए
स्टॉपलॉस- 368 रुपए
टारगेट प्राइस- 480 रुपए
5. चोला फाइनेंस (Cholamandalam Investment and Fin Co Ltd)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 1,675 रुपए
स्टॉपलॉस- 1500 रुपए
टारगेट प्राइस- 2100 रुपए
बजाज ब्रोकिंग ने सिर्फ एक शेयर पिक किया
1. जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Jayaswal Neco Industries Ltd)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 74.08 रुपए
टारगेट प्राइस- 91 रुपए
होल्डिंग पीरियड- 1 साल
अपसाइड- 27%
चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सुझाए ये 5 शेयर्स (Choice Equity Broking Private Limited)
1. फेडरल बैंक (FEDERAL BANK)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 227.90
खरीद भाव- 207-213 रुपए
स्टॉपलॉस- 195 रुपए
टारगेट प्राइस- 245-255 रुपए
2. सिपला (CIPLA)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 1,643
खरीद भाव- 1500-1645 रुपए
स्टॉपलॉस- 1480 रुपए
टारगेट प्राइस- 1770-1850 रुपए
3. बीडीएल (BDL)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 1,534.50
खरीद भाव- 1440-1585 रुपए
स्टॉपलॉस- 1380 रुपए
टारगेट प्राइस- 1700-1785 रुपए
4. अशोक लीलैंड (ASHOKLEY)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 136
खरीद भाव- 131-140 रुपए
स्टॉपलॉस- 126 रुपए
टारगेट प्राइस- 151-158 रुपए
5. सेल (SAIL)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 129.89
खरीद भाव- 125-129 रुपए
स्टॉपलॉस- 116 रुपए
टारगेट प्राइस- 147-153 रुपए
ICICI डायरेक्ट ने ये 8 स्टॉक्स पिक किए
1. एचडीएफसी बैंक (HDFC BANK)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 1,003.60 रुपए
खरीद भाव- 940-1000 रुपए
टारगेट प्राइस- 1150 रुपए
अनुमानित रिटर्न- 18%
2. क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण (Credit Access Grameen)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 1,289 रुपए
खरीद भाव- 1289-1350 रुपए
टारगेट प्राइस- 1600 रुपए
अनुमानित रिटर्न- 15%
3. लार्सन एंड टुब्रो (L&T)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 3,872 रुपए
खरीद भाव- 3600-3900 रुपए
टारगेट प्राइस- 4500 रुपए
अनुमानित रिटर्न- 20%
4. एआईए इंजीनियरिंग
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 3,308.70 रुपए
खरीद भाव- 3100-3300 रुपए
टारगेट प्राइस- 4060 रुपए
अनुमानित रिटर्न- 26%
5. एलीड ब्लेंडर्स एंड डिस्टलरीज (Allied Blenders & Distillers)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 584 रुपए
खरीद भाव- 515-555 रुपए
टारगेट प्राइस- 640 रुपए
अनुमानित रिटर्न- 17%
6. कायनेस टेक्नोलॉजी (Kaynes Technology)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 6,871 रुपए
खरीद भाव- 6500-6900 रुपए
टारगेट प्राइस- 6750 रुपए
अनुमानित रिटर्न- 32%
7. डेटा पैटर्न ( Data Patterns)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 2,784 रुपए
खरीद भाव- 2630-2800 रुपए
टारगेट प्राइस- 3560 रुपए
अनुमानित रिटर्न- 30%
8. ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज़ (Greenlam Industries)
करेंट मार्केट प्राइस (CMP)- 260.10 रुपए
खरीद भाव- 240-260 रुपए
टारगेट प्राइस- 300 रुपए
अनुमानित रिटर्न- 20%
कोटक सिक्योरिटीज ने 6 स्टॉक्स में दांव लगाने का दिया टारगेट
1. अदाणी पोर्ट एंज सेज
कोटक सिक्योरिटीज ने अदाणी पोर्ट एंड सेज के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1900 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी के पोर्ट पोर्टफोलियो के लगभग दो-तिहाई हिस्से में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ होगी
2. एक्यूटास केमिकल
ब्रोकरेज फर्म ने एक्यूटास केमिकल के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1780 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह कंपनी फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशल्टी केमिकल्स की तेजी से बढ़ने वाली प्रोड्यूसर है। कंपनी ने 25% रेवेन्यू ग्रोथ और बेहतर मार्जिन के लिए अपने गाइडेंस को दोहराया है।
3. कमिंस इंडिया
कोटक सिक्योरिटीज ने दीवाली स्टॉक पिक के तौर पर कमिंस इंडिया के शेयरों को Add की रेटिंग देते हुए 4400 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। FY25 में कंपनी ने नए बाजारों में प्रवेश किया और अपने नए उत्पाद/सेवाएं लॉन्च की। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बढ़ाने की कंपनी के पास लंबी अवधि में अच्छी संभावनाएं हैं।
4. इटर्नल (जोमैटो)
घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने इटर्नल (जोमैटो) के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 375 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक ब्लिंकिट EBITDA ब्रेक ईवन हासिल कर लेगा। FY25-28E के दौरान कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू में 83% CAGR की उम्मीद है।
5. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI BANK)
कोटक सिक्योरिटीज ने देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1,700 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 18% है, जो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर में से एक है।
6. रिलायंस इंडस्ट्रीज
कोटक सिक्योरिटीज ने मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी Add की रेटिंग देते हुए 1555 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। कंपनी का लक्ष्य FY22 से FY27E तक EBITDA को दोगुना (2,11,100 करोड़ रुपए) करने का है।
